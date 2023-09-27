باستثمارات 400 مليون دولار.. «تيدا» الصينية تقيم مجمعًا صناعيًا بشرق بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، ممثلي مجموعة «تيدا الصين »، وذلك لبحث ومناقشة الخطوات التنفيذية لسبل التعاون بشأن إنشاء مجمع صناعى شامل للبروم والمعالجة والصودا الكاوية، بشرق بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من مديري الادارات والجهات المختصة بالمحافظة.

وناقش محافظ بورسعيد الإجراءات التنسيقية لبدء خطوات تنفيذ مشروع “المجمع الصناعي الشامل” بشرق بورسعيد، مؤكدا أن المشروع يأتي بالتزامن مع الطفرة الصناعية التي تشهدها جنوب وشرق بورسعيد، وخلال اللقاء، تم عرض أهم التنسيقات التي تم اتخاذها بناء على الاجتماعات السابقة.

من جانبهم، قدم ممثلو مجموعة « تيدا الصين» فيلما تعريفيا حول الشركة، فضلا عن استعراض ملامح المشروع والذي يتمثل في إنشاء مجمع صناعي شامل على عدة مراحل، تقام المرحلة الأولى باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار، والمرحلة الثانية باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار.

وذلك خلال 4 أعوام و بحجم عمالة تزيد على 3000 عامل، ويهدف المشروع لتعظيم الاستفادة من موقع شرق بورسعيد، وفتح ٱفاق جديدة لمزيد من الصناعات توفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع مجموعة تيدا الصين ، والذي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين محافظة بورسعيد و دولة الصين، مشيرا الى ترحيبه بالتعاون المثمر مع الجانب الاجنبي في المجال الصناعي.

وأكد المحافظ على أهمية المشروع والذي يأتي بالتزامن مع طفرة صناعية تشهدها بورسعيد ، وأشار محافظ بورسعيد لأهمية موقع بورسعيد الجغرافي، والمناطق الصناعية والبترولية، والموانئ.

وتطرق المحافظ للحديث عن مشروعات شرق بورسعيد وانطلاق شرارة التنمية بشرق بورسعيد، وأهمها إقامة أكبر محطة تحلية ، والمناطق اللوجيستية والصناعية وأكبر منطقة حرة ، بالإضافة لإنشاء أكبر ميناء محورى وأكبر مزراع سمكية بالشرق الأوسط ، مؤكدا أن شرق بورسعيد تضم كافة المقومات ولابد أن تقام مشروعات تناسب حجم التنمية التي تشهدها المنطقة.

وخلال اللقاء، تم استعراض جوانب مشروع التعاون بين الجانبين والذي يتكون من جزئين : الملح الخام والكلور القلوي والصودا الكاوية، ويعتمد على استخراج الملح من البحر و استخدامه في صناعة الصودا الكاوية.

ومن المقرر أن تكون فترة الإنشاءات حوالي سنتين في المرحلة الأولى، وسيتم الانتهاء من المشروع بالكامل بعد 4 أعوام.

ووجه محافظ بورسعيد بإجراء زيارة ميدانية للموقع المقترح بشرق بورسعيد بالتنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

مؤكدا تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة المشروع في أقرب وقت، كما وجه بالالتزام بالخطة الزمنية المقررة للتنفيذ، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة لسرعة البدء في إقامة المشروع .

من جانبهم، قدم ممثلو تيدا الصين إفريقيا الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، و تقديم كامل الدعم في مشروع التعاون و اقامة المشروع ببورسعيد.

واستعرضوا أهداف المشروع والفوائد التي تعود على محافظة بورسعيد، وأكدوا الحرص على التعاون مع محافظة بورسعيد لما تشهده من طفرة تنموية غير مسبوقة.