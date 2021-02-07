باستثمارات 400 مليون جنيه .. «عنوان للتطوير العقاري» تعتزم إنشاء مول تكنولوجي في العاصمة الإدارية

وأعلنت أن يما يميز بيكسل مول انه متخصص بمجال الخدمي بالتكنولوجيا بالمنطقة والاحياء السكنية المجاوره مثل "R7" و ال "R8"

أعلنت شركة عنوان للتطوير العقارى، عن إطلاق أول مول تجاري إداري، بنظام التقنية الحديثة، ليكون الأول من نوعه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمنطقة الداون تاون.

جاء ذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة والرئيس السيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما ساهم بشكل كبير فى جذب استثمارات أجنبية ومحلية كبرى لأكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط.

وقال حسام البدرى، مدير القطاع التجارى بشركة عنوان، إنه تم إطلاق اسم ببيكسل على المول التجارى.

ونوه إلى أن الاستثمارات بلغت بنحو 400 مليون جنيه؛ وأضاف إلى أن فتح باب البيع منذ 10 أيام ويهدف تحقيق مبيعات تصل إلى 65% خلال الشهر المقبل. مؤتمر شركة عنوان

وذلك لكون وحده البيكسل من أكثر الأسماء انتشارا في عالم التكنولوجيا وهو ما يحقق رؤيه الشركه في جعل المول من أكثر المولات انتشاراً في عالم التكنولوجيا.

وأوضح حسام البدرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم الأحد، أنه ما يميز بيكسل مول أنه بمنطقة الداون تاون والتي ستكون أكبر المواقع الحيوية تجاريا في مصر والشرق الأوسط وقارة أفريقيا؛ وبخلاف أنه يعد الوجهة الأساسية لكل الشركات والفنادق العالمية.

ولفت البدري، إلى أنه تم إجراء دراسات تحليلية للسوق ، وثبت أن أفضل نوع للمولات في المناطق الحيويه تجاريا هو المتخصص.

وأشار إلى ان ما يميز بيكسل مول انه سيكون المول الخدمي في التكنولوجيا للمنطقة والاحياء السكنيه المجاوره مثل “R7” و ال “R8”.

ولافت فى تصريح خاص لـ«المال» أن الشركة تعتزم إطلاق اربع مشاريع بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال السنة الراهنة.

من جانبه، قال أحمد سعيد مدير التسويق بالشركة، إن المشروع يتميز بتضمنه بعض التقنيات الحديثة التي تجعله فريد من نوعه مثل سمارت جلاس لعرض إعلانات ملاك الوحدات الإدارية والتجارية.

وأشار سعيد، إلى أن المول يتضمن أيضا منطقة معارض مستديمة للتقنيات الحديثة من أكبر شركات التكنولوجيا بالعالم

وأيضا الأون لاين ستور الذي سيتم تسليمه بعد عام واحد فقط والذي يمكن ملاك المحلات التجارية والمقرات الإدارية من بدء عملية البيع لمنتجاتهم أو خدماتهم قبل تنفيذ المشروع.

بكسل يعد أول مول متخصص بمجال التكنولوجيا

وفي سياق ذاته، أكد يحيى الجيار، مدير المبيعات بشركة عنوان للتطوير العقاري، أن المول التجارى يتمتع بخدمات تكنولوجية عالية،

يتماشى مع سياسة الدولة للتحول التكنولوجى، والمدن الذكية، وباعتبار أن العاصمة الإدارية ستكون أكبر مدينة ذكية على مستوى الشرق الأوسط.

راعت الشركة أن يقدم المول كافة الخدمات التكنولوجية الجديدة، لتتواكب مع سياسة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الجيار، أن المول يتمتع بخدمات عدة منها أن واجهات المول الخارجية و الداخلية تسمح بعرض الإعلانات.

لافتا إلى أن جميع الوحدات الإدارية والتجارية والجراچ يتم تنفيذه بنظام محكم للطاقة الاحتياطية، فضلا عن وجود كاميرات مراقبة، ونظام صوتى مركزي ونظام متطور لمكافحة الحريق.

وأوضح أن شركة عنوان للتطوير العقارى، حرصت على أن يكون هذا المشروع أول مول من نوعه يتضمن تكييف مركزي؛

ودش مركزي ونظام للطاقة الشمسية، ومصاعد بانوراما، وسلالم كهربائية، موضحا أن المشروع يتضمن أيضا مكاتب إدارية كاملة التشطيب ، فضلا عن منطقة معارض مستديمة لكل ما هو جديد فى مجال التكنولوجيا.

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية لتنفيذ شاشات سمارت داخل المول لإرشاد الزوار.

وأعلن أن الشركة تملك نظم مختلفة بمجال المبانى الزجاجية لم تطبق بعض فى مصر عارضة لإعلانات بأشكال متغيرة.

وبجانب أن جميع المحلات والمكاتب الإدارية وأماكن وجودها لعرض الاعلانات الخاصه بالمحلات التجارية.

موضحًا أن المول عبارة عن 8 طوابق و3 أدوار تحت الأرض، وتم مراعاة أن يكون كل طابق متخصص فى تكنولوجيا بعينها.

وتابع: أن المول يقع بمنطقة الداون تاون بجوار فندق الماسة مباشرة ومحطة المونوريل المركزية و الحى الحكومى.

ويقام على مساحة 4000 م2، كما يتضمن لأول مرة فى مصر وحدات إدارية وتجارية ذكية SMART UNIT، بحيث يمكن العميل من التحكم فى وحدته من خلال الموبايل من أول مدخل المحل التجارى أو المكتب الإدارى للإضاءة.

جدير بالذكر أن شركة واحدة من رواد التطوير العقاري في المدن الجديدة كالقاهرة الجديدة والشروق والعبور ومدينة بدر، وتسعي لإرساء مفاهيم جديدة ومتنوعة من الألوان والأذواق المعمارية التي تتماشي مع التطور المعماري الحالي، كما لقبت الشركة، بالراعي الرسمي للعقارات في القاهرة الجديدة.

ووقعت الشركة عقد شراكة واندماج مع شركة الداون تاون وذلك لتنفيذ مشروعات عمرانية داخل العاصمة الإدارية، ويأتى هذا الاندماج والشراكة لسرعة تنفيذ مشروعات كبرى.