باستثمارات 400 مليون جنيه.. تخصيص أراضٍ لإنشاء 20 مصنعا بمحافظة البحيرة

وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية بالبحيرة خلال اجتماعه اليوم برئاسة اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة وبحضور نهال بلبع نائب المحافظ وحازم الأشموني السكرتير العام، وأعضاء اللجنة على تخصيص أراض لـ 20 طلبا مقدم من عدد من المستثمرين لإنشاء 20 مصنعا بالمنطقتين الصناعيتين بحوش عيسى ووادي النطرون باستثمارات، تتجاوز 400 مليون جنيه، وتوفر أكثر من 600 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة، بواقع 4 مشروعات بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون بتكلفة 91 مليونا و153 ألف جنيه وتوفر 64 فرصة عمل وتشمل مشروعات فى مجالات ( محطة وثلاجة لتعبئة وتغليف وفرز وحفظ وتبريد الحاصلات الزراعية – تصنيع فايبر جلاس – خلط وتعبئة أسمدة مركبة ومخلية وورقية – مصنع جليزات خزفية للبلاط والأدوات الصحية واستنباط وصيانة الماكينات ).

والموافقة على تخصيص ١٦ قطعة بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى لتنفيذ 16 مشروع باستثمارات تقدر بـ309 ملايين و478 ألف جنيه توفر 540 فرصة عمل مباشرة فى مجالات ( درفلة وتشكيل الحديد – تصنيع وتعبئة وتغليف الأعلاف بكافة أنواعها – خلط وتعبئة المبيدات والمخصبات والأسمدة الزراعية – تقطيع وثني وتشكيل المعادن – تصنيع لوحات كهربائية – مصنع أعلاف – مصنع تشكيل معادن وتصنيع هناجر – مصنع ثلج – صناعة الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والأغذية الخاصة والمكملات الغذائية – تدوير الزيوت المعدنية المستهلكة – أعلاف ومشتقاتها – للحلويات والشوكولاتة – أكياس بلاستيك – تصنيع العبوات والصناديق البلاستيكية – تصنيع وتعبئة بطاطس نصف مقلية – إنتاج أجولة بلاستيك وطباعتها وخراطيم بلاستيك ).

وأعلن اللواء هشام آمنة، عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة كهرباء حوش عيسى بالمنطقة الصناعية وإطلاق التيار الكهربائي بها تمهيداً للافتتاح الرسمي لها خلال الفترة المقبلة، إذ أن المحطة تعد إضافة قوية للمنطقة ستعمل على توفير التغذية الكهربائية للمنطقة الصناعية والمنطقة النسيجية ومجمع فرهاش وكذا خدمة بعض المناطق بحوش عيسى وأبو المطامير.

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة لشركة الكهرباء بالتنسيق مع المنطقة الصناعية لإنهاء المحطة وتشغيلها لخدمة المنطقة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات بالمناطق الصناعية، حيث بلغ عدد المشروعات التى تم تخصيص أراض لإقامة استثمارات عليها بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون 336 مشروعا.

كما بلغ عدد المشروعات التى تم تخصيص أراض لإقامة استثمارات عليها بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى 85 مشروعا، منها ١٦ مشروعا قائما وبدأ الإنتاج بالفعل.

وأكد محافظ البحيرة على تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الاستثمارى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية وإلتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.. مع التأكيد على عدم تنفيذ أو إقامة أي مشروعات أو إنشاءات بالمناطق الصناعية سوى المشروعات المستهدفة والمخصصة للمناطق الصناعية.