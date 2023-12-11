باستثمارات 40 مليون جنيه.. ماريزاد تدشن أول مركز لوچيستي لخدمة المشروعات الشمسية باقتصادية قناة السويس

تخطط شركة «ماريزاد» الرائدة في مجال الطاقة الشمسية لتدشين أول مركز لوچيستي لخدمة مشروعات الطاقة الشمسية في مصر ودول الجوار.

كشف المهندس عمرو بيبرس رئيس مجلس إدارة شركة ماريزاد، ووكيل شركة لونجي الصينية الأولى عالميا بمجال تصنيع مكونات الطاقة الشمسية، أن المركز اللوچيستي سيتم تدشينه في المنطقة الأقتصادية لقناة السويس بإجمالي استثمارات تصل الى نحو 40 مليون جنيه.

وقال في تصريحات صحفية على هامش ورشة عمل نظمتها ماريزاد أمس لتدريب عملاء الشركة على أنظمة مشروعات الطاقة الشمسية- بحضور ممثلي لونجي الصينية – أن المركز سيخدم مصر ودول السودان والسعودية ولبنان ثم ليبيا في مرحلة لاحقة لأنه سيساهم في تأمين احتياجات العملاء من مكونات الطاقة الشمسية اللازمة لهم بالإضافة إلى إنه سيحمي الشركة وعملائها من اضطرابات أو تغييرات الأسعار.

وأشار إلى أن ماريزاد تعتمد خلال العام المقبل على التوسع في مصر بشكل أكبر لانها السوق الأم للشركة كما أنها الأكبر بين دول المنطقة.

وكشف رئيس شركة ماريزاد عن أن شركته تستعد عبر لونجي الصينية لإطلاق منتجات جديدة بمجال الطاقة الشمسية خلال عام 2024 ، بالإضافة إلى إتباع سياسة تسعيرية للمنتجات جديدة مناسبة وجيدة لجميع العملاء للحفاظ على السوق المصرية، متوقعًا عودة الاستقرار لأسعار العملة في الفترة المقبلة.

وقال بيبرس أن شركته تدرس الفترة المقبلة التوسع في دخول المزيد من الأسواق الخارجية خاصة العربية من دول الجوار عبر العمل على تكوين شراكات وزيادة عدد العملاء في أطار خطة الشركة لتنمية أعمالها وزيادة الاعتماد على الطاقات النظيفة .