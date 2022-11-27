باستثمارات 4.5 مليار ريال.. «المراعي» تتوسع في إنتاج الدواجن بحائل

أعلنت شركة المراعي، اليوم الأحد، عن استثمار 4.5 مليار ريال في محافظة الشملي بمنطقة حائل للتوسع في إنتاج الدواجن.

وبحسب “العربية” تتضمن الاستثمارات الجديدة إنشاء مصنع ومزارع جديدة للتوسع في إنتاج الدواجن بأكثر من 150 مليون طائر سنويًا، بما يعادل 130 ألف طن من منتجات الدواجن سنويًا.

وسيوفر الاستثمار 4000 فرصة عمل جديدة، وسيسهم كذلك في تنمية المحتوى المحلي بما ينعكس بالإيجاب على منطقة حائل وباقي مناطق المملكة بعائدات إضافية تُقدر بملياري ريال سنويا.

يذكر أن شركة المراعي كانت قد أعلنت في مايو 2021 عن ضخ استثمارات رأسمالية تقدر بمبلغ 6.6 مليار ريال للتوسع في قطاع الدواجن، بهدف مضاعفة الحصة السوقية للشركة بهذا القطاع، والتوسع بمواقع جغرافية مختلفة بالسعودية لتعزيز الأمن الحيوي للقطاع، إضافة إلى توزيع إسهامات الشركة في التنمية الاقتصادية على مختلف مناطق المملكة.