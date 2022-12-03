باستثمارات 37 مليون دولار.. بورسعيد تعلن إقامة أكبر مصنع للجوارب بالشرق الأوسط

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المستثمر الصيني جون زونج ، و الذي وقع عقدا مع المحافظة لإقامة أكبر مشروع لتصنيع الجوارب في الشرق الأوسط ،وذلك في اطار دعم محافظ بوسعيد الدائم للاستثمار المحلى والأجنبي المباشر بالمحافظة،

وأكد محافظ بورسعيد أننا نعمل على الارتقاء بالصناعة داخل المحافظة ودعم المستثمر الجاد.. مشيرا أن محافظة بورسعيد أصبحت تجذب كبرى الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالقطاع الصناعي وتوفير مزيد من فرص العمل

لقاء محافظ بورسعيد بالمستثمر الصيني

، لافتا ان مشروع تصنيع الجوارب، يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، باستثمارات تبلغ ٣٧ مليون دولار و نسبة تشغيل عماله تتجاوز ال ١٠٠٠ موظف على مراحل المشروع وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات العالمية، و في إطار تعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومختلف الدول بما يساهم في إقامة المشروعات الصناعية المتنوعة التي تدعم خطة التطور الصناعي ببورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، بعد دخول صناعات للمرة الأولى ببورسعيد، حققت نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتها الأسواق المحلية والعالمية ، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

وأكد محافظ بورسعيد أن المشروع الصناعي الجديد يدعم الصناعة المحلية والتصدير ببورسعيد، وأوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة تتمتع بمقومات ومميزات فريدة تؤهلها لجذب مختلف الاستثمارات، مستعرضا مقومات المناطق الصناعية بجنوب وشرق وغرب بورسعيد، ووجود الموانيء التي تسهل إجراءات وتداول البضائع بين بورسعيد وجميع الدول، فضلا عن مميزات الموقع الاستراتيجي والجغرافي لمدينة بورسعيد ، هذا بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية ببورسعيد والتي توفر أكثر من 42% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

ومن جانبه، أعرب المستثمر الصيني عن شكره لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر و المتواصل لرجال الأعمال من كافة أنحاء العالم ، كما أشاد بالتنمية والطفرة الصناعية على أرض بورسعيد والتي كانت الدافع الأول لحرصهم على إقامة استثمارات بهذه المحافظة الواعدة.،