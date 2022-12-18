باستثمارات 350 مليون جنيه .. رئيس جهاز العاشر يفتتح فرع كارفور بمول C3

افتتح المهندس أحمد عمران أحمد رئيس جهاز العاشر من رمضان ، رابع فرع من سلسلة كارفور بمولات C3 بالتعاون مع شركة «مودرن ريتال جروب وجلوبال ريتال جيت – MRG) (GRG بمركز المدينة مرحله ٢ ، بمساحة ١٣.٠٠٠م٢ واستثمارات تتجاوز ٣٥٠ مليون جنيه .

شارك في الافتتاح، مارك باريتي السفير الفرنسي بالقاهرة ، واللواء أركان حرب هشام الخطيب رئيس مجلس إدارة MRG ، ود.م محمد سناء الدين وافى رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال ريتال جيت «GRG» ، الدكتور تامر جودة العضو المنتدب التنفيذى لشركة «GRG» وإدارة كارفور ومجموعة من المستثمرين .

وأكد عمران، أن افتتاح فرع كارفور بمولات C3 ( تشاو سيتي سنتر) بالتعاون مع شركة شركة «مودرن ريتال جروب وجلوبال ريتال جيت – MRG) (GRG ، يعد طفرة كبيرة بمدينة العاشر من رمضان لخدمة أهالي المدينة والمدن المجاورة .

وأجرى عمران، جولة تفقدية داخل المبني للوقوف علي الخدمات المقدمة للمواطنين ، حيث يضم مبني المول الرئيسي صالة لعرض وبيع المنتجات ومبنى إداري به مجموعه من الثلاجات والمخازن ، علاوة علي مبني الكافيهات وهو عبارة عن عدد ٣ كافتيريا لخدمة القادمين للمول .

بدوره قال الدكتور محمد سناء الدين وافى رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال ريتال جيت«GRG» ، إن حجم الاستثمار الشخصي للمستثمرين والعلامات التجارية مابين 60 إلى 70 مليون جنيه في كل فرع على حدى أما عن فرع مدينة العاشر من رمضان فيصل حجم الاستثمارات المباشرة به إلى 350 مليون جنيه مابين استثمار في الأصول واستثمار في التشغيل .

وأضاف وافي ، أن أسباب اختيار مدينة العاشر من رمضان بحجم استثمار اكبر من المدن الاخري نتيجة لموقعها الاستراتيجي بين عدة محافظات من بينها محافظة الشرقية وطريق الإسماعيلية والقاهرة ومدن شرق القاهرة ومن جانب آخر يصل عدد سكانها إلى 1.5 مليون نسمة بجانب العاملة الوافدة إليها والتي تصل يوميا إلى 2 مليون نسمة.

.ويرجع أهم أسباب الاستثمار داخل مدينة العاشر من رمضان لوجود ميناء جاف داخل مدينة العاشر من رمضان مع الاستثمارت الصناعية الكبيرة بها، وفق وافي.

وتابع وافي ، أن فرع مول C3 ( تشاو سيتي سنتر) يتميز في مدينة العاشر من رمضان عن أي سلسلة تجارية أخرى لوجود أهم العلامات التجارية به ومنها كارفور هايبر ماركت بجانب موقعه الذي يتوسط المدينة ، علاوة علي سهولة الوصول من والي موقعه.

وأوضح وافي ، أن مدينة العاشر من رمضان كان لديها تجارب كثيرة مع المولات التجارية الصغيرة ولكنها كانت متعطشة للمولات التجارية الخدمية الكبيرة حيث أنها كان لديها تجربة واحدة للمولات التجارية الكبيرة ولكن خارج العاشر من رمضان ، علاوة علي ذلك كان التوجه لمدينة العاشر من رمضان لإقامة مول تجاري خدمي كبير داخل ضواحي المدينة .

ولفت وافي إلى أن أي مول تجاري ينقسم إلي اربع اقسام رئيسيه أولها الهايبر ماركت والتي يتمثل في أكبر علامة تجارية وهي مجموعة ماجد الفطيم (كارفور) ،ويليها أنشطة المطاعم والكافيهات ومن ثم المحلات التجارية الخاصة بالتجارة والتجزئة للسلع الاستهلاكية والشركات والبنوك ،موضحا أن وجود تلك الخدمات جانباً الي جنب يعمل على وجود حركة تجارية دائرية لتلبية احتياجات سكان المدينة .

وتابع وافي ، أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المول التجاري والتي تتمثل في كارفور هايبر ماركت اما عن المحلات التجارية الاخري فسيتم افتتاحها مع المرحلة الثانية بالتنسيق مع العلامات التجارية المستهدف نزولها في مدينة العاشر من رمضان حيث أن لدينا قائمة من المستهدفين للمشاركة في عملية التنمية التي تقام في مدينة العاشر من رمضان .

وقال تامر جودة، العضو المنتدب التنفيذى لشركة «mrg» للمشروعات والإدارة وهي شركة حديثة وتحالف تم إنشائه عام 2022من تحالف شركتي «grg» للتنمية وإدارة المشروعات وشركة مودرن ايجيبت وهي شركة مساهمة مصرية وفقا لقانون 72لعام2017كما تضم الشركة مجموعة من الشركاء المصريين بالأضافة إلي شركاء من المانيا والاتحاد الأوربي.

وأضاف جودة ، أن إفتتاح المرحلة الأولى من المول تتمثل في كارفور هايبر ماركت ،ويعد ذلك تجربة جديدة لسكان العاشر من رمضان داخل المدينة لتوفير التكاليف والوقت وتلبية احتياجاتهم موضحا ان المول التجاري يتوسط مدينه العاشر من رمضان علي المحور الرئيسي لداخل وخارج المدينة لتوفير خدمة تجارية تنافسية وخدمة سلعية وخدمة مابعد البيع لسكان العاشر وضواحيها .

وتابع جودة ، أن مدينة العاشر من رمضان تعد من أوائل المدن شبه المكتملة حيث يوجد بها أنشطة صناعية مختلفة ولديها حجم سكان كبير ولكنها تفتقد الخدمات التجارية ،ولذلك قرارت مجموعة C3 مع مجموعة ماجد الفطيم بالاستثمار في مدينة العاشر من رمضان .

وتابع جودة أن فرع مدينة العاشر من رمضان غي مرحلته الاولي يعد من الفرص المكررة لاتاحة فرص عمل مباشرة مثل فرع العبور وأكتوبر حيث ان الهايبر ماركت فقط يتيح فرص عمل مباشرة تصل مابين 250 إلى 300 فرصة عاملة داخل الهايبر ماركت وذلك دون الفرص التي تتواجد داخل القطاع بطرق غير مباشرة .ولكن مع افتتاح المرحلة الثانية سيصل حجم فرص العمل داخل 50 وحدة تجارية 500 يد عاملة.