بنك قناة السويس يمنح «إيجيماك» تسهيلات 1.5 مليار جنيه

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن مجموعة «إيجيماك» – والتى تضم (المصرية الإلمانية، XD إيجيماك، شنت إيجيماك)، حصلت على تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.5 مليار جنيه من بنك قناة السويس.وأضافت المصادر لـ«المال» أن التسهيلات التى حصلت عليها المجموعة من نوعية القرض «الدوار» متوسط الأجل.

وكشفت أن جزءا من التمويل سيوجه لإنشاء محطات المحولات بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، والآخر لتنفيذ أخرى محولات كهرباء ضمن مشروع «حياة كريمة»، بالإضافة إلى ثالثة لدعم مؤتمر المناخ COP27 والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ حاليا.

وتتولى شركة «XD إيجيماك» تنفيذ محطات محولات بنبان الأربعة، وهى المسئولة عن نقل الطاقة المولدة من المشروع.

ويضم مشروع بنبان 4 محطات رئيسية لتفريغ ونقل الطاقة المنتجة لشبكة الكهرباء القومية، وتحتوى المحطات الأربع على 27 خلية جهد 220 ك.ف، و12 محولا سعة 175 م.ف.أ.

ويعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وتم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.