باستثمارات 300 مليون..«آب تاون» للتطوير تبدأ في إنشاء أول مول تجاري لمواد البناء في أكتوبر الجديدة

أعلنت شركة “آب تاون 6 أكتوبر” للتطوير العقاري العاملة في مجالات الابتكار الخاصة بـالتطوير العمراني في مصر عن البدء بأعمال تشييد (مول بناء) في شارع التسعين الرئيسي والمحور الخدمي الترفيهي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، ويبعد 1.2 كم عن طريق الواحات.



ووفقاً للبيان الصادر عن الشركة اليوم، يوفر المول إمكانية الوصول إلى كل ما يخص مواد البناء والتشطيب في مكان واحد لتلبية كافة متطلبات الأفراد، ولاسيما شركات المقاولات في آب تاون وأكتوبر الجديدة بشكل عام، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين في عملية الشراء.



قال المهندس أحمد أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة “آب تاون 6 أكتوبر” للتطوير العقاري إن الشركة تستهدف من إنشاء “مول بناء” خدمة سكان آب تاون والمشروعات المجاورة، مشيراً إلى أنه يتم يتم تنفيذه على مرحلتين باستثمارات تصل لنحو 300 مليون جنيه.

وأفاد أن المول يتكون من 5 أدوار، ويعتبر الدورين البدروم بمثابة جراج سيارات ومخازن للشركات، بينما يتم عرض البضاعة في الجزء الداخلي للمول، وهو عبارة عن سوق يختص ببيع كافة مستلزمات مواد البناء والتشطيب والصيانة.

وذكر: كما يضم “مول بناء” 70 محل و20 مكتب ومنطقة استقبال ومصلى ومكاتب إدارية ومكتب هندسي للتصميمات الداخلية ومتاجر متصلة بالمخازن ومنطقة للمطاعم والمقاهي وغرف لطاقم الأمن وجراج سيارات ويخصص تأجيره للأنشطة والتوكيلات والشركات المتخصصة في البناء والتشطيب لخدمة مراحل بناء مدينة 6 أكتوبر الجديدة، ليصبح السوق هو المقصد الرئيسي لبيع وشراء مواد البناء والتشطيب.



وأضاف المهندس أبوزيد أن “مول بناء ” يتوفر به صالات عرض واسعة مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا ومستودعات ومرافق لتخزين مواد البناء والتشطيب، لتسهيل قيام الموردين بإحضار مواد البناء الخاصة بهم وتوزيعها وتسهيل استلام العملاء لبضاعتهم، بالإضافة إلى مواقف سيارات واسعة وخيارات نقل مريحة يعطي الأولوية لإحتياجات عملائه، بجانب وجود مجموعة من الخدمات المتكاملة ما يجعل تجربة الزيارات الطويلة إلى المركز أكثر سهولة ومتعة.”



وتابع: يوفر تطبيق مفهوم الملكية الجزئية عائد دوري من الإيجار من بعد انتهاء العام الأول (مدة استكمال البناء)، حيث قامت الشركة بإسناد إدارة المول لشركة مختارة بعناية متخصصة في إدارة المشاريع وهي شركة Facilify.uk لتقوم بتأجير المول وتوزيع عائد دوري من الإيجار على كل حصة من الملكية، وتقوم الشركة بتقييم قيمة المول بشكل دوري، والإعلان عن قيمة الحصص المتداولة في الوقت ذاته، وتفادى تأثير التضخم على المدخرات حيث أن الملكية في العقار ملجأ آمن لحفظ القيمة في أوقات التضخم ويساهم في نمو رأس المال وبناء الثروات.



وعلى صعيد متصل، أضاف معتز شعراوي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أنه في إطار تطور وسائل البيع واستخدام التكنولوجيا الحديثة وأدوات التجارة الالكترونية فإن الشركة بصدد إنشاء أكبر متجر الكتروني لمواد البناء والتشطيب مع خدمة التوصيل السريع ال Q-Commerce في خلال 30 دقيقة كقناة بيع أخرى لمول بناء من خلال الإنترنت واستخدام كافة وسائل الدفع الالكتروني والدفع عند الاستلام مع توفير آلية “الشراء الآن والدفع لاحقاً”، مما يسهل شراء مواد البناء والتشطيب بالآجل على مدد تصل لنحو 36 شهر بدون فوائد للاستفادة من الأدوات المالية المتاحة حالياً ومستقبلاً لتقديم تجربة شراء فريدة ومرنة.

وأوضح شعراوي أن الشركة قامت بالتوقيع علي عقود تأجير مع إحدى الشركات المتخصصة في التجارة والتوكيلات، والتي تمتلك عدد كبير من توكيلات الماركات العالمية، ما يعني أن أي عميل جديد سيقوم بشراء حصة في المول سيضمن عائدا من اليوم الأول.