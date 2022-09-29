باستثمارات 30 مليون جنيه.. تفاصيل مشروعات «شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء» منذ يوليو الماضي

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اجتماعا مع قيادات شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في اطار المتابعة الدورية لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ، وفى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية

وففى هذا الصدد ففى نطاق شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والتى تخدم ‏ حوالى (5) مليون مشترك في محافظات ‏[الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط ] مقسمة لأربع قطاعات ( شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط ).

محمد شاكر

وتضم الشركة المناطق الصناعية بكل من (جمصة ، دمياط الجديدة ، مدينة الأثاث بدمياط ، الرمال السوداء بكفر الشيخ ، مجمع الصناعات بميت غمر ، المناطق الصناعية : مطوبس – بلطيم – البرلس ، العصافرة بالمطرية ) ، وثلاث مصايف ( رأس البر – جمصة – بلطيم ) .

ويبلغ إجمالي عدد الهندسات التابعة للشركة عدد (55) هندسة (14) بقطاع شمال الدقهلية ، (13) بقطاع جنوب الدقهلية ، (17) بقطاع كفر الشيخ ، (11) بقطاع دمياط.

وحول المنفذ من الخطة الاستثمارية خلال الفترة من 1/7/2022 حتي 31/8/2022 فقد بلغت قيمة المنصرف على رفع كفاءة الشبكة بالشركة حوالى ( 30) مليون جنيه حيث تم :

· تقسيم عدد (1) مغذى هوائي جهد متوسط ، وعدد (3) خط هوائي جهد متوسط ، وإحلال (1,239) كم وإنشاء (7,584) كم كابلات جهد متوسط .

· إحلال عدد (29) محول بإجمالي سعة ( 22,5م.ف.أ ) بنظام سلاسل الإحلال ( رأسية ، أفقية ) ساهمت في إعادة توزيع أحمال (112) محول .

· إحلال ( 2,8) كم وإنشاء ( 1) كم هوائي جهد منخفض .

​وحول المشروعات القومية الواقعة بنطاقها :

• مشروعات الإسكان الاجتماعي بإجمالي عدد (43164) وحدة سكنية : الامتداد العمراني برأس البر ، عمارات ( تحيا مصر بكفر الشيخ – بيت الوطن ، سكن مصر ، دار مصر بدمياط الجديدة ) ، عدد (11) برج سكنى بدوران المجزر بمدينة المنصورة .

• مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى [ إسكان اجتماعي لعدد (142)عمارة بمدينة كفر الشيخ ، عدد (5000) وحدة سكنية بمدينة رأس البر ، عدد (22) عمارة سكنية ( مساكن الجلاء – أرض حي شرق ) بمدينة المنصورة ] .

• المنصورة الجديدة (2063) فدان كمرحلة أولى ، (108) فدان بالمنطقة الصناعية بجمصه .

• تم الانتهاء من توصيل التيار الكهربي لمصنعي الفصل والتركيز (الرمال السوداء ) ببلطيم وإطلاق التيار الكهربي بالمشروع .

• تنفيذ أعمال مشروع إزالة الاعتراضات الكهربائية لإنشاء طريق شرق الرياح التوفيقي من بنها حتى المنصورة بطول 73 كم حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية وجارى التنسيق مع مديرية الطرق لاستكمال المرحلة الثالثة .

• إزالة الاعتراضات لإنشاء وتوسعه الطرق .

•إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض للقرى الأكثر احتياجا .

• الاستمرار في تشغيل وصيانة المغذيات الخاصة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء حرصاً على استقرار واستمرارية التشغيل .

• توصيل التيار الكهربائي :

– لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي ، محطات الري المطور والحقلي ، مزلقانات السكة الحديد، المدارس .

– لمصانع تدوير القمامة : سندوب – قلابشو ( بمحافظة الدقهلية )، تل الضبعة (محافظة كفر الشيخ ).

– لمحطات الغاز طبقاً للتعليمات الرئاسية لخطة الانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي .

• تطوير المناطق العشوائية (سوق ستوته ، سندوب) بمدينة المنصورة – (سخا ، ميت علوان ) بمدينة كفر الشيخ .

• تطوير ورفع كفاءة المجازر طبقاً للاتفاق المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية .

• نظراً لتوجه الدولة للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية تم توصيل التيار الكهربائي لمحطتي شحن سيارات بالكهرباء بقطاع جنوب الدقهلية وجارى الاستكمال .

وفيما يتعلق بمشروع تطوير قرى الريف المصري ( حياه كريمة )

•تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع لرفع كفاءة وتطوير الشبكات وتشمل عدد (3) مراكز ( شربين – مطوبس – كفر سعد ) بإجمالي عدد (72) قرية .

•تم إعداد الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية بالمشروع لعدد (11) مركز بإجمالي عدد (292) قرية .

وحول تحسين جهود الشبكة فقد تمت زيادة سعات المكثفات وإعداد خطة زمنية لتحويل المغذيات الإشعاعية إلى مغذيات حلقية حيث تم إضافة عدد (28) مغذى حلقى وعدد (18) مغذى إشعاعي خلال العام المالي 2021/2022

برامج الصيانة :

• تم رفع كفاءة فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة وعددها (16) فرقة صيانة وكذلك فرقتي الصيانة تحت الجهد بقطاعي جنوب الدقهلية وكفر الشيخ وسيتم تجهيز فرقة ثالثة للعمل بقطاع شمال الدقهلية .

• تم تنفيذ خطة الصيانة السنوية خلال العام المالي2021/2022 وكذلك خلال شهرى7/8/2022 بنسبة 100%.

العدادات :

• بلغ إجمالي ما تم تركيبة عدد (2,7) مليون عداد مسبوق الدفع بنسبة (59%) من إجمالي عدد المشتركين .

وحول تطوير مراكز التحكم تم :

•تشغيل مركز التحكم بقطاعي شمال وجنوب الدقهلية بالعمالة الذاتية وعمل الصيانة اللازمة وازالة الاعطال.

• تم ربط عدد (18) محطة محولات بمركز تحكم قطاعي شمال وجنوب الدقهلية وجارى ربط عدد (10) محطات محولات بقطاع دمياط ضمن مشروع الجايكا من إجمالي عدد (55) محطة محولات .

•تم إحلال عدد (24) لوحة توزيع جهد متوسط و إضافة عدد (5) لوحات توزيع جهد متوسط خلال الفترة من 2019/2022.

•تم رفع مهمات التحكم واعادة تركيبها ونقل الاشارة الخاصة بالتحكم لعدد (3) لوحات توزيع خلال العام المالي 2021/2022.

• تم تركيب عدد (211) جهاز اعادة الفصل و التوصل الأوتوماتيكي على الخطوط الهوائية جهد متوسط لتقليل زمن الفصل الناتج عن الاعطال العابرة حتي تاريخه.

• يوجد عدد (55) محطة محولات نطاق الشركة تغذى عدد (251) لوحة توزيع وعدد (516) مغذى مباشرة من محطات المحولات .

السلامة والصحة المهنية والدفاع المدنى

•تم التأكيد على كافة الهندسات بالالتزام التام بتعليمات السلامة والصحة المهنية .

•تم المرور على جميع مكونات الشبكة للتأكد من إحكام غلق الأكشاك وحجرات المحولات وتم شراء عدد ( 8004) قفل أمان على أربعة مراحل خلال الفترة من 2019/202 .

•تم اختبار مهمات فرق الصيانة تحت الجهد بمعمل الجهد الفائق بطلخا.

•المرور الدوري على أجهزة الإطفاء بالمباني الإدارية والمنشات نطاق الشركة للتأكد من سلامتها.

تطوير المباني والمنشآت

• تم الانتهاء من تطوير عدد (13) مبني و عدد (11) مبنى لوحة توزيع وإحلال عدد (27) لوحة توزيع و تطوير عدد (88) حجرة محولات نطاق الشركة خلال الفترة من 2019/2022.

تطوير مراكز خدمة العملاء

•تم تطوير عدد (26) مركز خدمة خلال الفترة من 2019/2021 .

• تم تطوير عدد (3) مراكز خدمة ( مدينة السنبلاوين – فوه – كفر سعد ) خلال العام المالي 2021/2022 .

• مستهدف تطوير عدد (3) مراكز خدمة (قري (1) المنصورة – بني عبيد – الرياض) خلال العام المالي 2022/2023 .

مقار الشبكات التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

• بلغ عدد مقار شبكات خدمة المواطنين بالقرى الواقعة بنطاق الشركة (187) مقر وتم تجهيزها بالمهمات اللازمة لإزاله الأعطال وأعمال الصيانة ووحدات شحن للعدادات مسبوقة الدفع وهاتف أرضى لمتابعة شكاوى المواطنين لسرعة إزالة الأعطال وسهولة الانتقال .

• بلغ إجمالى عدد وحدات الشحن المحموله عدد ( 187) وحده شحن بمقار الشبكات نطاق الشركة وتم بدء العمل بهذه الوحدات اعتبارا من يونيو 2022 .

تحسين كفاءة الطاقة

• الانتهاء من نماذج حصر اسطح مدارس وفحص واختبار مهمات المرحلة الاولى بخطة حياه كريمة .

• التنبيه المشدد على كافة المباني الإدارية والهندسات نطاق الشركة بالالتزام بتعليمات ترشيد الطاقة وغلق إنارة المكاتب بعد مواعيد العمل الرسمية وإغلاق إنارة الواجهات ليلاً وضبط أنظمة التكييف على درجة 25 درجة مئوية .

• حضور العديد من الندوات والدورات و ورش العمل الخاصة بالمحطات الشمسية وترشيد الطاقة.