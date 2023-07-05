باستثمارات 30 مليار دولار.. «أدنوك» تتفاوض مع «OMV» النمساوية لتأسيس عملاق بتروكيماويات

تتفاوض شركة “أدنوك” الإماراتية مع شركة OMV النمساوية حول توحيد فروعهما لتأسيس عملاق للبتروكيماويات بقيمة 30 مليار دولار، بحسب وكالة بلومبرج.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أن الحديث يدور عن دمج شركة Borealis مع Borouge الإماراتية.

في عام 2022، استحوذت شركة “أدنوك” على حصة 25% في “بورياليس” من صندوق الاستثمار السيادي الإماراتي Mubadala Investment Company، وظلت 75%من الأسهم غير المتأثرة بالصفقة مملوكة لشركة OMV.

وتقدر القيمة السوقية لشركتي Borealis و Borouge بـ 10 مليارات دولار و 22 مليار دولار على التوالي.

ووفقا للمصادر، تجري المفاوضات بين مالكي أدنوك وOMV منذ عدة أشهر حول الاتفاقية المحتملة وحول هيكل ملكية الشركة المندمجة.

يتوقع أحد السيناريوهات المحتملة أن تمتلك أدنوك و OMV حصصا متساوية لا تتجاوز 50%، وقد تكون باقي أسهم الشركة قابلة للتداول بحرية ويتم تداولها في البورصة.