باستثمارات 3 مليارات دولار.. شركة ألمانية تطلق أول مشروعاتها بمصر لتحويل النفايات لهيدروجين

تطلق الشركة الألمانية “H2 Industries” – المتخصصة في تخزين الطاقة – أول مشروع لها في مصر بنشاط تحويل النفايات إلى هيدروجين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة “مايكل ستاوس” في حوار له مع وكالة “بلومبرج”: إن الشركة تقوم حاليا بإنشاء مصنع هيدروجين أخضر بتكلفة استثمارية 3 مليارات دولار، مما يعزز الاقتصاد الاخضر بالمنطقة.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ نحو 300 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، كما أن المصنع يقع بشرق بورسعيد.

ولفت ستاوس إلى أن مصنع مصر يمثل بداية التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحًا أن شركته تجري مفاوضات مع الإمارات و 8 دول أفريقية، بهدف إقامة مشروعات مماثلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر من النفايات.

مصر تستهدف تقليل الكربون



وتعمل مصر على أكثر من محور لتقليل انبعاثات الكربون، بالتزامن مع استضافة قمة المناخ العالمية (COP 27) نهاية العام الجاري.

جدير بالذكر أن الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر من المجالات التي تركز عليها مصر، سواء من خلال مشروعات القطاع الخاص أو الصندوق السيادي المصري الذي أعلن عن اتحاد بين شركات مصرية وأجنبية لتأسيس أول شركة خضراء.

كما تهدف الحكومة المصرية إلى زيادة نسبة إنتاج الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة بنحو 20٪ من إجمالي إنتاج الطاقة عام 2022، وتحقق 42% بحلول عام 2035.

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يُذكر أن مصر تخطو تقدمًا في مجال الاقتصاد الأخضر بالتزامن مع تسابق الشركات العالمية للفوز بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال اجتماع له مع المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تفاصيل أول مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية، عن طريق تحالف عالمي وصندوق مصر السيادي، والذي بدأ تنفيذه بالفعل.