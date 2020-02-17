باستثمارات 250 مليون جنيه.. «بنيان العقارية» تستعد لطرح مول تجارى فى التجمع الخامس

تستهدف شركة بنيان العقارية طرح مول تجارى فى شارع التسعين بالتجمع الخامس على مساحة 4600 متر مربع، بالإضافة لتسليم 400 وحدة سكنية خلال العام الحالى ضمن مشروعاتها بمدينة القاهرة الجديدة.

قال حسن جودة، المدير التنفيذى للشركة إنها حصلت على قطعة الأرض الخاصة بالمول من خلال آلية التخصيص الفورى التى طرحتها وزارة الإسكان فى مارس الماضى، ودفعت %10 مقدم لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن الهيئة سعّرت الأرض بقيمة 135 مليون جنيه، لافتا إلى أن الاستثمارات المتوقعة للمشروع تقدر بقيمة 250 مليونا، وتستهدف الشركة مبيعات منه تصل إلى 450 مليونا.

وأوضح أن بنيان تقوم بإنهاء التصميمات الخاصة بالمشروع، إضافة للانتهاء من جميع التراخيص، على أن تبدأ طرحه خلال مايو المقبل.

وأشار جودة إلى أن الشركة تدرس الدخول فى مول بالقاهرة الجديدة مع إحدى الشركات المالكة للأرض، والتى تبلغ مساحتها حوالى 3500 متر مربع، لافتا إلى أنها ستتولى عملية التسويق والتطوير، وتقوم حاليا بوضع دراسات الجدوى.

ولفت إلى أن دخول الشركة فى المشروعات غير السكنية، خاصة التجارى والإدارى يأتى نتيجة احتياج القاهرة الجديدة لها، بعد التشبع النسبى بالوحدات السكنية، وفى ظل زيادة الطلب على القطاع الخدمى داخل المدينة.

وصرح بأن الشركة تستهدف ضخ حوالى 250 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية للمشروعات السكنية التى تقوم بتنفيذها إضافة إلى تحقيق مبيعات تقدر بحوالى 600 مليون جنيه خلال العام الحالى، لافتا إلى أن بنيان تمتلك محفظة أراضٍ تضم 50 مشروعا سكنيا، معظمها فى القاهرة الجديدة.

وتوقع أن تتحرك أسعار الوحدات السكنية للزيادة بنسبة تتراوح بين 15 إلى %20 خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن متوسط أسعار المتر السكنى لمشروعات الشركة يتراوح من 7500 إلى 8500 جنيه، وذلك نتيجة غلاء مواد البناء وزيادة نسب التضخم خلال العامين الماضى والحالى، لافتا إلى أن متوسط أسعار المتر السكنى فى القاهرة الجديدة يجب ألا يزيد على 10 آلاف جنيه.



الشركة تفاضل بين 4 كيانات للإدارة والتشغيل

وأوضح جودة أن ما يميز الشركات الكبرى هو خدمة ما بعد البيع، وكذلك الخدمات التى يتم تلبيتها للعملاء، مشيرا إلى أنها تفاضل بين 4 كيانات لإدارة وتشغيل المولات التجارية التى تقوم بطرحها خلال الفترة الحالية.

وأكد أن الدخول فى العاصمة الإدارية الجديدة ليس على خريطة الشركة فى العام الحالى، لكنها ستظل ضمن الخطة الاستثمارية التى تستهدف الدخول بها خلال السنوات المقبلة.