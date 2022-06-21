باستثمارات 25 مليار جنيه.. «صافولا» السعودية تستعرض حجم أعمالها في مصر

استعرضت مجموعة صافولا – شركة مساهمة عامة سعودية استراتيجية قابضة في قطاعي الأغذية والتجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أعمالها وتاريخها الاستثماري في مصر، والتي تجاوزت قيمة أصولها 6 مليارات جنيه وبإجمالي استثمارات تشغيلية تزيد عن 25 مليار جنيه .

بدأت مجموعة صافولا رحلة استثماراتها بمصر وتوسعها منذ مطلع التسعينات، مما يجعل مجموعة صافولا أحد أكبر المستثمرين الإقليميين في مصر ومثالا يحتذى به لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن صافولا تملك وتدير حاليا شركات وأسواق ومصانع متعددة تعمل في الصناعات الغذائية الاستهلاكية مثل زيوت الطعام والسمن النباتي والسكر والمكرونة والمخبوزات والأغذية المجمدة والتوابل والمكسرات والوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى إدارتها لسلسلة متاجر للتجزئة عبر شركة بنده للتجزئة.

وتُعد مصر أحد أهم الاقتصادات الواعدة بالمنطقة وهو ما يدعم خطط النمو الاستراتيجية لشركة صافولا والهادفة إلى التوسع في صناعات غذائية جديدة في واحدة من أكبر الأسواق التي تنتشر بها الشركة خارج المملكة العربية السعودية.

وتسعى الشركة إلى التوسع في صناعات غذائية جديدة لخدمة المستهلكين في المنطقة وخاصة الأجيال الأصغر سناً مع التركيز على التوجهات العالمية لتقديم منتجات مبتكرة، وعالية الجودة.

وأعلنت صافولا في شهر يونيو 2022، استحواذها على أصول بقيمة 630 مليون جنيه من الشركة المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية لصالح شركة صافولا للصناعات الغذائية.

يأتي ذلك في إطار الخطط التوسعية لشركة صافولا في السوق المصري للدخول في مجال إنتاج صناعات غذائية جديدة مثل الوجبات الخفيفة المخبوزة التي تشمل منتجات الساندويتش والكيك والكرواسون، تضاف لحصيلة المنتجات المتنوعة التي تقدمها الشركة في السوق المصري على مدار أكثر من 30 عاما.

جديرٌ بالذكر أن شركة صافولا للأغذية «تُعد إحدى الشركات الرائدة المملوكة لمجموعة صافولا السعودية»، والتي نجحت بفضل ممارساتها المهنية في إدارة محفظة كبيرة من العلامات التجارية لمنتجات غذائية فائقة الجودة وتمتلك مجموعة من أشهر العلامات التجارية في سوق السلع الغذائية في مصر والتي حازت ثقة ملايين العملاء.

وتستثمر مجموعة صافولا، التي تأسست عام 1979، في قطاعي الأغذية والتجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتدير المجموعة عبر شركة صافولا للأغذية والتي تنتج منتجات ذات حصة سوقية رائدة في زيوت الطعام والسكر والمعكرونة منتشرة في 50 دولة حول العالم.

كما تملك المجموعة استثمارات في قطاع التجزئة أبرزها سلسلة متاجر «بنده» والتي تدير 195 متجرا في أكثر من 42 مدينة بأنحاء السعودية ومصر.

وتملك أيضاً حصة 34.52% من شركة منتجات الألبان المراعي، وحصة 51% من شركة الكبير للأغذية المجمدة.. وتعتبر صافولا أكبر مساهم في شركة هرفي للخدمات الغذائية بحصة 49%، ولديها نحو 387 منفذ بيع.