باستثمارات 240 مليون جنيه.. «باير» تعقد شراكة لتصنيع بعض الأدوية في مصر

أعلنت شركة باير المتخصصة في إنتاج الدواء، عن عقد شراكة للتصنيع المحلي مع إحدى شركات الدواء العاملة في السوق المصرية، لتصنيع بعض الأدوية اللا وصفية في مصر، تحت دعم هيئة الدواء المصرية، وذلك باستثمارات تبلغ 240 مليون جنيه، حيث تتبنى الشركة استراتيجية للثلاث سنوات المقبلة، تهدف إلى التوسع في السوق المصرية من خلال إنتاج 60% إلى 70% من الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية محليًا بنهاية عام 2025.

يأتي ذلك تزامناً مع رؤية مصر 2030 ، و بما يتوافق مع شعار الشركة “الصحة للجميع، لا للجوع”.

تم الإعلان عن الشراكة خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد جلال، نائب الرئيس ورئيس قسم صحة المستهلك بشركة باير – الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قائمة من صانعي القرار وقادة الصناعة وممثلي وسائل الإعلام.

تهدف هذه الشراكة، إلى تمكين المرضى في مصر من الوصول إلى أحدث الابتكارات في مجال صحة المستهلك. وتعد نموذجًا مثاليًا للإصلاحات التي تروج لها الحكومة المصرية في قطاع الرعاية الصحية، من خلال دخول شركات الأدوية العالمية في شراكات ومشروعات تتماشى مع رؤية مصر 2030.

تعد مجموعة باير من أبرز الشركات المتخصصة في علوم الحياة ورائدة في مجال الرعاية الصحية والتغذية العالمية. تتمثل رؤيتها في تقديم ابتكارات على مستوى عالمي، وتحسين الإنتاجية، وإحداث تأثير مستدام عن طريق تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان – الصحة والغذاء من خلال أقسامها الرئيسية الثلاثة: علوم المحاصيل والأدوية وصحة المستهلك.

دعم سياسة توطين الدواء

أكد تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، على أهمية هذه الخطوه، قائلاً: “يتمثل دور هيئة الدواء المصرية في دعم سياسة توطين الدواء لضمان توافر الأدوية بالسوق المحلية، وتشجيع الاستثمار في مصر “، وأن هيئة الدواء المصرية تعمل جاهدة على تعزيز جهود التوطين من خلال توفير تيسير الاجراءات وتقديم الدعم الفني والاجرائي. وستواصل تقديم سُبل الدعم المتاحة للشركات العاملة في مصر”.

«باير»: مصر أسرع الأسواق نموًا في الشرق الأوسط

من جانبه، قال الدكتور محمد جلال، نيابة عن باير، لقد أثبتت مصر نفسها كواحدة من أسرع الأسواق نموًا في الشرق الأوسط، ويعتبر القطاع الصناعي ركيزة مهمة في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، ولهذا القطاع مساهمات قيّمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030. وفي هذا السياق، فإن خطط باير لاستثمار 240 مليون جنيه في السوق المصرية لإعادة طرح خمس منتجات جديدة في السوق المحلية، بالإضافة إلى المنتجات المصنعة محليًا في الوقت الحالي، وتتمثل استراتيجيتنا الأساسية في توسيع نطاق أعمالنا داخل السوق المصرية خلال الثلاث سنوات القادمة من خلال إنتاج 60% إلى 70% من الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية للمستهلكين محليًا بحلول نهاية عام 2025.

وفي نفس السياق، قال الدكتور أحمد فراج، المدير العام لمنطقة مصر وبلاد الشام بشركه باير صحة المستهلك: “يعكس إنشاء مركز إنتاج محلي في مصر الأهمية الاستراتيجية للسوق المصرية لشركة باير. وهذا سيقرّبنا من عملائنا ويمكّننا من ضمان توافر منتجاتنا في السوق المصري ، مع الاستجابة أيضًا للتحديات اللوجستية العالمية بعد الوباء “.