باستثمارات 22 مليون جنيه.. «حاويات غرب بورسعيد» تدعم أسطول معداتها بـ(6) شوكة ديزل

تسلمت محطة حاويات غرب بورسعيد عدد (6) شوكة ديزل حمولة 3 طن طراز D305=7 من شركة DOOSAN الكورية بإجمالى تكلفة بلغت حوالى 22 مليون جنيه حيث تم إنهاء إجراءات دخولهم الخدمة وضمهم لأسطول معدات التداول بالشركة ليصل إجمالى عدد الشوك العاملة بالمحطة 27 شوكة.

وتستهدف الأوناش الجديدة رفع طاقة المحطة الإنتاجية، ودعم منظومة التداول ودعم حركة العمل فى الساحات تيسيرا وحرصا على تقديم خدمة متميزة وبأعلى كفاءة لعملاء الشركة.

وأكد بيان صادر عن الشركة أن هذه الخطوة جاءت تتويجاً لمنظومة التطوير وتحديث المعدات التى تبنتها إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بعد عملية التطوير الشاملة التى تم إجراؤها خلال الأعوام السابقة وزيادة عمق الرصيف ليسمح باستقبال السفن ذات غاطس يصل الى 15.5 متر.

ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وحرص الشركة على دعم أسطول معداتها بأحدث الأوناش ذات المواصفات الفنية المتقدمة.