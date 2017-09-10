باستثمارات 200 مليون جنيه.. افتتاح فرع جديد لضفائر بورسعيد

أمانى العزازى افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، الفرع الثاني لمصنع الضفائر الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار ويوفر 1000 فرصة عمل شهد الافتتاح سفراء دولتي اليابان وإنجلترا ور

أمانى العزازى

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، الفرع الثاني لمصنع الضفائر الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار ويوفر 1000 فرصة عمل

شهد الافتتاح سفراء دولتي اليابان وإنجلترا ورئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب

وقال محافظ بورسعيد في كلماته، إنه يتشرف بتواجده في هذا الصرح الكبير الذي يعد امتداد لمصنع سومو تومو ببورسعيد، للذى حقق نجاحا مما شجع الجانب الياباني علي التوسع في إقامة مصنع آخر بعد النجاح الكبير للمصنع ببورسعيد ولثقتهم في مناخ الاستثمار بمصر.