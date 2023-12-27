باستثمارات 20 مليون دولار.. شاومي تستهدف إنتاج مليون هاتف و300 ألف شاشة تليفزيون سنويا بمصر

تستهدف شركة شاومي العالمية إنتاج مليون هاتف ذكي و300 ألف شاشة تليفزيون سنويا من مصنعها بالمنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر خلال الربع الأول من 2024 بالتعاون مع وكيلها الحصري مجموعة الصافي للاستيراد والتصدير.

وقالت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات إن المصنع الجديد يقع على مساحة 25 ألف متر مربع باستثمارات تتجاوز 20 مليون دولار.

وكانت المال قد كشفت في وقت سابق عن نية شاومي افتتاح مصنعا لها بالسوق المصرية.

واوضحت المصادر في تصريحات للمال أنه تم الانتهاء من إنشاء المصنع بالكامل وجار العمل على وضع بعض اللمسات النهائية.

وأكدت أن السوق المصرية يمتلك نحو 45% من مدخلات الإنتاج التي سوف يتم استخدامها في إنتاج هواتف وشاشات شاومي في مصر، وذلك بخلاف التطوير المستهدف لزيادة نسبة المكونات المحلية خلال الفترات المقبلة فضلاً عن استهداف الإنتاج بأيادٍ وطنية.

وتابعت: يستهدف المصنع توفير من 300 إلى 500 فرصة عمل مباشرة نظيراتها غير المباشرة التي لا حصر لها.