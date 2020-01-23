باستثمارات 2 مليار جنيه.. «نماء للتطوير» تطرح كابيتال وان في العاصمة الإدارية

طرحت شركة نماء للتطوير والإستثمار العقاري مشروع كابيتال وان الإداري، والذي يقع في حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك باستثمارات 2 مليار جنيه وفقًا للمهندس محمد النواوي العضو المنتدب للشركة، والذي أكد أن كابيتال وان الإداري هو الأول في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتناسب مع كافة الشركات العالمية والإقليمية وكبار المستثمرين ويقدم حلول إدارية مبتكرة تناسب الجميع وتتماشى مع رؤية الدولة فى بناء مدن الجيل الرابع.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم أن الشركة تمتلك عددا كبيرا المشروعات الإدارية فى شرق القاهرة كما تمتلك الشركة مساحات كبيرة من الأراضى فى عدد من المناطق الحيوية بالقاهرة الكبرى فى كل من ألماظة والنزهة ومدينة نصر وشبرا تحت التخطيط لإنشاء مشاريع متعددة الاستخدامات ما بين إدارى تجارى وسكنى وفندقى تحاكي المشروعات متعددة الاستخدامات فى عواصم الدول الغربية.

وأضاف النواوى أن استراتيجية الشركة تعتمد دائما على تقديم خدمات مختلفة وجديدة على السوق المصرى، وخلق رؤية جديدة للاستثمار فى العقار، وتقديم منتج عقارى متميز ويغير ثقافة الاستثمار لدى المستثمر المصرى.

وأشار العضو المنتدب إلى أن الشركة تستهدف المشاركة في تأسيس صندوق استثمار عقاري ذو عائد دورى خاص بمشروعات الشركة يضاهى الصناديق العالمية، مما يساهم بشكل مباشر في تشجيع دخول رؤوس الأموال المصرية والأجنبية والاستثمار بالقطاع ودعم الاقتصاد الوطنى ككل خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن مثل هذه الصناديق تعتبر عنصر هاما من عناصر تطوير اقتصاديات السوق العقارى فى مصر، وذلك من خلال استفادة العميل بشراء الوحدات التابعة للشركة على أن يقوم الصندوق بالتطوير وإدارة المبانى وتأجيرها خاصة.

60 ألف متر مساحة كابيتال وان في العاصمة الإدارية

وأشار كريم مرسى نائب رئيس الشركة لقطاع التطوير أن مساحة 60 ألف متر مسطح إدارى وتبلغ المساحة بنائية بنحو 90 ألف متر بحى المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة بالقرب من البنك المركزى على أحد كبرى الميادين والطرق الرئيسية ويتميز المبنى بالاستدامة واستخدام الطاقة صديقة البيئة، بالإضافة إلى استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى تقديم الخدمات لعملائه، بالإضافة إلى تقديمه عدد هائل من الخدمات الأساسية والحيوية تحتاج إليها أى شركة عالمية.

وأضاف مرسى أن الشركة لأول مرة سوف تطرح جزءا من مشروع كابيتال، وأن للبيع والاحتفاظ بالمساحة المتبقية لإضافتها لمحفظة العقارات المدرة للدخل، والتى تلبى احتياجات الشركات متعددة الجنسيات ليتم إدارة المشروع وفقا لأعلى مستويات ومعايير الخدمة لضمان استمرارية المشروع، والتنسيق بين الملاك والمستأجرين لتحقيق أعلى العوائد لكل الأطراف، مشيرا إلى أن المبنى بالكامل سيتم تسليمة 2023.