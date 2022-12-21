باستثمارات 2 مليار جنيه.. «جي في» تشارك في إنشاء ناد رياضي بالتجمع

أعلنت شركة جي في للاستثمار مشاركتها في مشروع إدارة وتطوير نادي رياضي اجتماعي الذي يقع في قلب محور محمد نجيب بمنطقة التجمع الخامس، وذلك كمطور تنفيذي، في إطار اهتمامها بتوفير تجربة فريدة في مجال الرياضة.

يقام النادي على مساحة 18 فدانا، باستثمارات تبلغ نحو 2 مليار جنيه، ويجمع بين مفهوم النادي الاجتماعي والرياضي والخدمي، إذ يوفر خدمات فندقية، ومركز تجاري وستاد E Sport

ويحتوي على مساحات خضراء بنسبة 88% من إجمالي المساحة، فضلاً عن 5 حمامات سباحة، وملاعب كرة قدم، كرة يد، كرة سلة، كرة طائرة، تنس، وكروكيه.

خبرات إيطالية

تعليقًا على ذلك، قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة “جي في للاستثمار”، إن الهدف من المشاركة في هذا المشروع، هو إنشاء نادي رياضي واجتماعي على مستوى راقٍ في التجمع الخامس، بأحدث المواصفات العالمية.

كما سيوفير منشأة متميزة تجمع تحتها الرياضيين بمختلف أعمارهم، ويتولى التدريب فيها نخبة من أفضل المدربين في مختلف الرياضات، تحت إشراف متخصصين محترفين ومعتمدين دولياً.

أضاف رئيس جي في أنه تم التعاقد مع واحدة من أبرز الشركات الإيطالية المتخصصة في إدارة المنشآت الرياضية العالمية، لتشارك في إدارة النادي على أحدث المعايير الدولية، وتوفير أنشطة رياضية واجتماعية وترفيهية مناسبة لجميع أفراد الأسرة.

يوفر النادي عدد كبير ومتنوع من الرياضات، التي تناسب جميع الأعمار والفئات، وفي مقدمتها لعبة كرة القدم للرجال والسيدات لما لها من شعبية كبيرة وإقبال ضخم على ممارستها؛ وفقاً لرئيس شركة جي في.

باقي الألعاب

كما سيضم كرة السلة، والفولي بول، والبادل، والاسكواش، والفروسية، والتنس، والسباحة للرجال والسيدات، وذلك من خلال الأكاديميات الرياضية التي يتولاها نخبة من الرياضيين، بهدف صناعة الأبطال في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.