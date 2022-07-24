 باستثمارات 17 مليار ريال.. خطة سعودية للتوسع في إنتاج الدواجن

كشف وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عن خطة توسعية لقطاع الدجاج اللاحم والخدمات المساندة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80% بحلول عام 2025 كمرحلة أولى لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال إن الخطة التوسعية ستسهم في ضخ استثمارات جديدة في قطاع إنتاج الدواجن في المملكة بقيمة 17 مليار ريال حتى عام 2025، لتحقيق طاقة إنتاجية مستهدفة تقدر بنحو 1.3 مليون طن من الدجاج اللاحم سنويا، وتستهدف تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل.

وأكد الوزير أن تمويل صندوق التنمية الزراعية للشركات والمؤسسات الراغبة في التوسع في صناعة إنتاج الدواجن يصل إلى نحو 70% من التكلفة الاستثمارية عند استخدام التقنيات الحديثة.

وأوضح أن هذه الاستثمارات التوسعية الجديدة تأتي تعزيزا لدور قطاع إنتاج الدواجن في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير منتجات محلية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وذلك اتساقًا بشكل مباشر مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف دعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.

يذكر أن نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن ارتفعت من 45% في 2016 إلى 68% في 2022م، حيث تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر خططها وبرامجها والمتابعة والدعم الفني؛ لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80% لتحقيق الأمن الغذائي.