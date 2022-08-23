باستثمارات 16 مليار جنيه.. التنمية الصناعية: منح 5 شركات أراضي لإقامة أنشطة صناعية

كشف اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن لجنة طروحات الأراضي الصناعية منحت 5 شركات أراضي جديدة لإقامة أنشطة صناعية تصل استثماراتها إلى 16 مليار جنيه.

ورفض الزلاط الإفصاح عن أي تفاصيل تخص مساحات الأراضي الجديدة أو أماكنها أو الأنشطة الصناعية التي ستقام عليها، بعد استفسار محرر “المال”.

وأكد رئيس الهيئة، خلال اجتماعه مع اتحاد المستثمرين اليوم، أنه تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية جهات الولاية وهي (هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات) لوضع الآلية الجديدة لتخصيص الأراضى، والتي من اختصاصها العمل علي توحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروع صناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية ووضع الاشتراطات لتنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح أن اللجنة ستضع الإجراءات التي تيسر على المستثمر لتوحيد إجراءات التعامل على الأراضي وتسعيرها وفقا للتكلفة الفعلية للترفيق، موضحًا أن اللجنة تدرس طلبات المستثمرين كل حالة على حدة، ويتم التخصيص المباشر وفق عدة معايير وأولويات أهمها التوسع لمصنع قائم وإنتاج منتج يسد فجوة استيرادية أو المشروعات التي تعزز التصدير وكذا المشروعات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا الجديدة.