باستثمارات 150 مليون دولار تيدا الصينية تقيم مصنع للبروم ببورسعيد

تعتزم مجموعة تيدا الصين إفريقيا إقامة مجمع صناعى لإنتاج البروم ومعالجة الملح الخام والكلور القلوي ،بالمنطقة الصناعيه ببورسعيد تستغرق فترة الإنشاءات من 24 إلي 30 شهرًا، بإجمالي استثمارات تبلغ 150 مليون دولار أمريكي.

ورحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بوفد مجموعة تيدا الصين إفريقيا ، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين محافظة بورسعيد و دولة الصين، مشيرا إلى ترحيبه بالتعاون المثمر مع الجانب الأجنبي في المجال الصناعي.

وأكد المحافظ على أهمية المشروع والذي يأتي بالتزامن مع الطفرة الصناعية التى تشهدها بورسعيد، وأشار محافظ بورسعيد لأهمية موقع بورسعيد الجغرافي، والمناطق الصناعية والبترولية، والموانئ.

وتطرق المحافظ للحديث عن مشروعات شرق بورسعيد وانطلاق شرارة التنمية بشرق بورسعيد، وأهمها إنشاء مدينة سلام مصر ، وإقامة أكبر محطة تحلية ، والمناطق اللوجستية والصناعية وأكبر منطقة حرة، بالإضافة لإنشاء أكبر ميناء محورى وأكبر مزارع سمكية بالشرق الأوسط ، مؤكدا أن شرق بورسعيد تضم كافة المقومات ولابد أن تقام مشروعات تناسب حجم التنمية التي تشهدها المنطقة.

كما استعرض محافظ بورسعيد مع الحضور آليات تنفيذ مشروع التعاون، والخطة الزمنية المقررة للتنفيذ، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة لسرعة البدء في إقامة المشروع.

ومن جانبه ، قدم ممثلي تيدا الصين إفريقيا الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، و تقديم كامل الدعم في مشروع التعاون و اقامة المشروع ببورسعيد.

ويعد مشروع إنتاج البروم أول تعاون لتيدا الصينية ببورسعيد حيث تحظى المنطقة الصناعية بالسخنة بمجموعة من أهم المشروعات الصينية التابعة للشركة.