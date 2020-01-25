باستثمارات 150 مليون جنيه.. مطاعم «لاليجا» تفتتح 15 فرعا في مصر خلال 2020

تخطط لافتتاح أول فرع اليوم في ألماظة سيتي سنتر بحضور صامويل إيتو

تخطط مطاعم “لاليجا” الإسبانية الشهيرة – التي تحمل اسم اتحاد كرة القدم للمحترفين الإسباني – لافتتاح نحو 15 فرعاً في مصر بمناطق مختلفة خلال العام الحالي 2020.

قالت مصادر فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إنه سيتم ضخ نحو 150 مليون جنيه خلال العام الحالى فى الفروع الجديدة للمطاعم، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح أول الفروع اليوم في “ألماظة سيتي سنتر”.

يأتي ذلك ضمن خطة لاليجا للانتشار بهذه العلامة التجارية المرموقة والجاذبة للشباب وكرة القدم والانتشار بالمطاعم باسم لاليجا لاونج، في كافة أنحاء العالم بدءا من الدول المحورية في القارات والمناطق المختلفة.

ستتيح لروادها تذاكر حضور مباريات الدورى الإسباني

وذكرت المصادر أن “مطاعم لاليجا” الإسبانية ستتيح الفرص لرواد المطاعم للفوز بتذاكر حضور المباريات في إسبانيا.

وقالت إن هذا يعد أول فرع فى مصر وفى الشرق الأوسط بالشراكة مع شركة برايم هوسبيتاليتي إحدى شركات مجموعة برايم مصر.

التواجد بمصر جاء بعد دراسات مستفيضة

في سياق متصل ، قال فرناندو سانز المدير التنفيذي لـ “لاليجا” إن البدء بمصر جاء بعد دراسات عديده نظرا لنمو الاقتصاد المصري الملحوظ وحب الشعب المصري لكرة القدم .

وأضاف أن المطاعم ستتيح لروادها مشاهدة مباريات كرة القدم والفرصة للفوز بتذاكر لحضور المباريات في إسبانيا للفرق المختلفة في الدوري كما تتيح الحصول علي هدايا تذكارية للفرق المفضلة.

صامويل إيتو يحضر حفل الافتتاح

النجم الشهير صامويل ايتو

ومن المقرر أن يحضر حفل افتتاح اليوم النجم الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة السابق الذى حضر مع مسئولي لاليجا والعديد من رموز المجتمع المصرى.

يعد إيتو اللاعب الوحيد الحاصل على ٤ ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ثلاث فرق مختلفة هي برشلونة وتشيلسي وإنترميلان.

وسيقابل إيتو العديد من رواد المطعم والمحبين لكرة القدم والدوري الإسباني وسيوقع لهم تذكاريا.

كما سيشارك فى الافتتاح اليوم نجم إسبانيا وريال مدريد السابق فيرناندو موريانتس.