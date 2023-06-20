باستثمارات 120 مليون دولار.. رئيس «اقتصادية القناة» يشهد توقيع عقد توسعات فليكس الهندية بالسخنة

شهد
ويرتكز توقيع العقد على استلام الشركة الهندية الأرض المخصصة لتوسعة الأعمال داخل المطور الصناعي بالسخنة، حيث يأتي توقيع عقد نتيجة حرص الهيئة ومطوريها على تشجيع التوسعات داخل المناطق الصناعية ، خاصة لصالح الشركات التي تقوم بعمل منتجات صديقة للبيئة وتستخدم الطرق المستدامة في إنتاجها، كما أن المرحلة الحالية تشهد العديد من آفاق جديدة للتعاون مع الاستثمارات الهندية في مجالات الطاقة والبنية التحتية واللوجستيات.
الجدير بالذكر أن شركة فليكس أسبيتو إحدى شركات مجموعة يو فليكس الهندية والتي تقوم بتصنيع منتجات تغليف وعبوات عالية الجودة لمنتجات الألبان ومشتقاتها من العصائر وغيرها، بطاقة إنتاجية 120 مليون عبوة سنوياً وتتميز منتجاتها بأنها صديقة للبيئة، وتستخدم الشركة طرق مستدامة في إنتاجها، وكذلك مصنوعة من موارد متجددة.
وفي هذا السياق، يشار إلى موافقة مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية خلال اجتماعه أوائل الشهر الجاري، على إنشاء المنطقة اللوجستية الخاصة بشركة فليكس الهندية داخل
وفي سياق تواجد الاستثمارات الهندية بالمنطقة الاقتصادية فقد شهد أبريل الماضي إزاحة الستار عن وضع حجر الأساس لمشروع مصنع فليكس مصر الهندي، والمتخصص في إنتاج البولي إيثيلين (PET) ، في المنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية باستثمارات تبلغ 110 ملايين دولار أمريكي، حيث يقع المشروع على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن شهرياً.
ويتابع وفد المنطقة الاقتصادية عقد لقاءات واجتماعات مع مجتمع الأعمال الهندي لبحث مزيد من الفرص الاستثمارية، كما يتم عقد لقاءات مع عدد من المسئولين في الهند من أجل إقامة منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم مختلف الأنشطة الاقتصادية الهندية داخل مصر وتمكن المنتجات الهندية من النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية.