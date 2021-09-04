باستثمارات 120 مليون جنيه.. «المصطفى» تطلق «مول آب تاون» بسوهاج الجديدة

كشف محمود حراز، رئيس مجلس إدارة شركة المصطفى للاستثمار العقاري (luxury)، عن إطلاق مشروع Uptown Mall في مدينة سوهاج الجديدة باستثمارا ت120 مليون جنيه.

وقال حراز فى تصريحات خاصة لـ “المال” إن “اب تاون مول” من نوعية المشروعات المتنوعة ويضم وحدات تجارية وإدارية وطبية ومكون من خمسة أدوار.

وأضاف أن “مول اب تاون” هو أول مشروع للشركة في مجال التطوير العقاري، بعد سنوات من نشاطها في الاستشارات الهندسية.. ويقع على مساحة 2340 مترا، بمتوسط سعر لمتر الوحدة التجارية بين 40-50 ألف جنيه، والإدارية نحو 24 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الجزء الإداري بالمشروع هو عيادات ووحدات طبية بالكامل.‏

حراز: ضخ 40 مليون جنيه في الأعمال الإنشائية والتسليم خلال عام ونصف

وأفاد بأن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 65 مليون جنيه، كما أنه تحت التفيذ حاليا، وسيتم التسليم بعد سنة ونصف.

وتابع، إن الشركة بدأت في الإنشاءات الخاصة بالمول منذ 10 أِشهر، كما أنها تستهدف ضخ 40 مليون جنيه في الأعمال الإنشائية بنهاية العام الحالي.

وأشار إلى تطلع الشركة لشراء قطعة أرض على مساحة 15 فدانا في مدينة أخرى جديدة من مدن الصعيد، لإنشاء تجمع عمراني متكامل، موضحا أنها نافست على شراء قطعة أرض في سوهاج الجديدة خلال الأيام الماضية، وذلك لاهتمام الدولة بمدن الصعيد، إلى جانب خطتها في التطوير والتنمية العمرانية.

مقترح لتنمية مدن الصعيد عبر شراكة الدولة مع القطاع الخاص

وأضاف أن الشركة قدمت مقترحا لهيئة المجتمعات العمرانية، لتنمية معايير الاستثمار في مدن الصعيد، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لإطلاق مشروعات عمرانية جديدة، تمتلك الدولة جزءا منها داخل مدن الصعيد.

وأكد رئيس الشركة على عن مدى أهمية المدن الجديدة في الصعيد، معتبرا أنه العصر الذهبي لها، نظرا لخطة الدولة نحو التنمية العمرانية هناك، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الجيدة سواء للمشروعات السكنية أو التجارية، مرجعا ذلك للتصميمات الجديدة للمدن والتي باتت جاذبة للسكان، وأيضا لما تقدمه الحكومة من دعم للمستثمرين من ‏خلال الخدمات المقدمة لهم.