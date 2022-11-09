باستثمارات 100 مليون دولار.. وضع حجر أساس مصنع بيكو للأجهزة المنزلية 7 ديسمبر

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هاكان بولجورلو، الرئيس التنفيذي لشركة “أرتشيليك” العالمية، والتي تساهم بحوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي التركي، وذلك على هامش مشاركتهما في مؤتمر المناخ (COP-27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ، لبحث التوسعات الاستثمارية الجديدة للشركة بمصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد عبد الوهاب أن شركة “بيكو” التابعة لمجموعة أرتشيليك قد قامت بضخ 100 مليون دولار هذا العام لإنشاء مصنعها في مدينة العاشر من رمضان لإنتاج الأجهزة المنزلية بغرض التصدير وتغطية احتياجات السوق المحلية، موضحًا أنه سيتم وضع حجر الأساس لمصنع الشركة في 7 ديسمبر القادم ومن المتوقع إطلاق أول إنتاج للشركة بحلول الربع الأخير من عام 2023.

وتشارك الجانبان خلال اللقاء إمكانية توسع الشركة لإنتاج أجهزة كهربائية أخرى، مثل مكيفات الهواء وأجهزة التليفزيون، للاستفادة من مزايا بيئة الاستثمار في مصر.

وبحث عبد الوهاب مع الرئيس التنفيذي لشركة “أرتشيليك” إمكانية ضخ استثمارات جديدة للشركة في مجال الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى تطوير تطبيقات مالية تكنولوجية تدعم الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي في مصر، وقد تم الاتفاق على زيارة وفد فني من الشركة لبحث فرص الاستثمار والإجراءات التنفيذية للمشروعات محل اهتمام الشركة.

وتطرق اللقاء لخطة الشركة المستقبلية في تطوير خدمات البحث والتطوير وتأهيل العمالة بالتعاون مع الجامعات المصرية وذلك في إطار التوسعات الاستثمارية المزمع تنفيذها في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة من الخارج.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى توفير مختلف التسهيلات والضمانات التي تحتاجها الشركة لضخ استثمارات جديدة، والتنسيق مع كافة الجهات المرتبطة بالاستثمار لمواجهة أي تحديات تواجه عمل الشركة، لتحقيق مخطط الدولة لخلق فرص عمل وتعزيز الصادرات.