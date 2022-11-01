باستثمارات 100 مليار دولار.. شراكة بين الإمارات وأمريكا في مجال الطاقة النظيفة

وقعت الإمارات شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة بطاقة إنتاجية 100 جيجاوات بحلول عام 2035، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت أن الشراكة تهدف إلى “خلق فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية اقتصاديا في الدول الناشئة والنامية من خلال التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي”.

يشار إلى أن الإمارات عززت وجودها على الساحة الدولية باعتبارها لاعبًا رئيسًا في مشروعات الطاقة المتجددة، من خلال الاستحواذ على حصة 50% في واحدة من أكبر شركات الطاقة النظيفة في تركيا مؤخرا.

وفى أغسطس الماضى، أعلنت الشركة العالمية القابضة الإماراتية استحواذها على حصة 50% في شركة كاليون إنرجي الرائدة في سوق الطاقة النظيفة في تركيا مقابل 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار) من خلال شركتها التابعة “إنترناشونال إنرجي القابضة”.

وتعود ملكية “كاليون إنرجي” للمجموعة التركية العملاقة “كاليون هولدينج”، التي تعمل في صناعات البناء والطاقة والطيران.

تضمّنت الصفقة، التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار)، مشروع محطة الطاقة الشمسية بسعة مركبة 1347.734 ميغاواط في منطقة كارابينار في قونية، والذي يُعَد أكبر محطة طاقة شمسية في تركيا.

كما تتضمن المحفظة مشروع طاقة الرياح بقدرة 1 غيغاواط في أنقرة، ومشروع طاقة شمسية 100 ميغاواط في نيدا، كذلك مشروع طاقة شمسية 50 ميجاوات في غازي عنتاب، ومشروعات متجددة أخرى في مدن مختلفة من تركيا.