باستثمارات 10.9 مليار دولار..مصر توقع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط

مميش: المجمع يقام في منطقة السخنة باستثمارات 10,9 مليار دولار على مساحة 5 مليون متر مربع الملا: المشروع يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري ويساهم في زيادة الصادرات باسل الباز: صادرات المشروع تصل إلي 8 مليار دولار سنويا نادية سلامكشف باسل الباز رئيس مجلس إدارة كاربون القا





مميش: المجمع يقام في منطقة السخنة باستثمارات 10,9 مليار دولار على مساحة 5 مليون متر مربع

الملا: المشروع يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري ويساهم في زيادة الصادرات

باسل الباز: صادرات المشروع تصل إلي 8 مليار دولار سنويا

نادية سلام

كشف باسل الباز رئيس مجلس إدارة كاربون القابضة عن أن المشروع سيتيح حجم تداول عند التشغيل حوالي 14 مليار دولار سنوياً، وصادرات تصل إلى 8 مليار دولار سنوياً بما يسهم في زيادة صادرات مصر الإجمالية، علاوة على ما يوفره المشروع من فرص عمل تقارب 20 ألف فرصة خلال فترة الإنشاء و3 الآف فرصة عمل عند تشغيل المشروع، بالإضافة إلى 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة في مجال الخدمات والدعم

جاء ذلك خلال مراسم توقيع إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط، تحت رعاية مجلس الوزراء وبحضور وزراء المجموعة الاقتصادية

وقام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس باسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون بتوقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة ، باستثمارات تقدر بنحو 10,9 مليار دولار(200 مليار جنيه مصري) وعلى مساحة تبلغ 5 مليون متر مربع.

وقال باسل إنه عند استخدام 100% من منتجات المشروع كمواد خام يتم تحويلها إلى منتجات أخرى مما تساهم في توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل.

وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مشروع كاربون لإنشاء مجمع التحرير للبتروكيماويات هو أضخم مشروع للبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط، باستثمارات أجنبية متنوعة ويمثل بداية حقيقية لعودة الاستثمارات الأجنبية والتمويلات العالمية للمشروعات المصرية بعد الجهد الكبير الذي بذلته القيادة السياسية لعودة الثقة في الاقتصاد المصري

وأكد على إيجابية القرارات التي تتخذها القيادة السياسية والتي تهتم بإقامة مشروعات تساعد على زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات وهو ما يتوفر في هذا المشروع العملاق.

وأضاف الفريق مميش إن هذا المشروع سيكون له جانب كبير في تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية استناداً على ما تحققه صناعة البتروكيماويات من نهضة صناعية، كما يعتبر قاعدة لإنطلاق العديد من المشروعات التكميلية التي تتيح فرصة كبيرة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب للعمل في مصر من خلال هذا المشروع.

ومن جانبه صرح المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية أن وزارة البترول تضع علي قائمة استراتيجيتها تعظيم القيمة المُضافة للثروات البترولية من خلال مشروعات البتروكيماويات التي تعد قاطرة التنمية وأن مصر لديها كافة المقومات اللازمة لقيام صناعة بتروكيماوية متميزة وقوية في اقتصادياتها

وأشار إلى أن هذا المشروع الجديد يعد إضافة جديدة لهذه الصناعة الاستراتيجية التي تستخدم منتجاتها كمدخل لإقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي السياق نفسه، أعرب الباز عن اعتزازه بدعم الحكومة المصرية ورؤيتها بعيدة المدى لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، مشيراً إلى دعم مجتمع الاستثمار الدولي ومؤسسات التمويل الدولية وجميع الأطراف التي تعاقدت معها الشركة لبدء أعمال إنشاء وتشغيل المشروع، فضلا عن أن المشروع يضم مركز تدريب للعاملين باستثمارات تبلغ ٥٠ مليون دولار

وقال اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية إن هذا المشروع له أهمية خاصة متمثلة في تواجد مؤسسات تمويل دولية منها بنك الصادرات والواردات الأمريكي ومؤسسة تمويل الصادرات البريطانية ومؤسسة الاستثمارات الخاصة عبر البحار، وكذلك بنك تنمية الصادرات الكندي

وأشار إلى أن هذه الجهات هي بنوك حكومية وتساهم في تمويل هذا المشروع العملاق دون ضمانات سيادية أو رهونات على حصة المساهمين من المؤسسات المصرية، مما يعكس الثقة في المشروعات المصرية والمستثمرين المصريين، فضلاً عن أن المشروع يوفر ثلاثة آلاف فرصة عمل في مرحلة التشغيل و20 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء .



