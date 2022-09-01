باستثمارات 10 مليارات جنيه.. التموين: مجمع الصناعات الغذائية قها وإدفينا يلبي متطلبات مؤسسات الدولة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مجمع الصناعات الغذائية لشركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة والجاري انشاؤه بمدينة السادات على مساحة 120 فدانا، يأتي لتلبية متطلبات مؤسسات الدولة المختلفة من المنتجات الغذائية الرئيسية وفقاً للشروط والمواصفات القياسية العالمية.

وقال المصيلحي في بيان اليوم إن إنشاء هذا المجمع الصناعي يساهم في إنشاء منظومة صناعية ولوجستية متكاملة لتوفير الخامات اللازمة للإنتاج ذاتيًا لترشيد التكلفة الإنتاجية مما يحقق ميزة تنافسية بالسوق المحلية والإقليمية.

وتم استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية المحلية، وتلبيه متطلبات السوق المحلية وكذلك توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية، فضلًا عن تعزيز قيمة المنتجات الوطنية وتعظيم الفرص التصديرية.

وقال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إن المشروع سيقام علي مساحة 120 فدانا بإجمالي 504 آلاف متر مربع وباستثمارات تبلغ حوالي 10 مليارات جنية.

وأضاف حسنين أنه من المخطط أن تبدأ عملية الإنتاج بنهاية عام 2023، وتم تأسيس المجمع من خلال الشراكة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أن مكونات شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة تشتمل على مجمع المصانع الإنتاجية.

واضاف حسنين، يشمل المجمع على (مصنع المركزات، ومصنع العصائر، ومصنع الخضروات والفواكه المجمدة، ومصنع المربي والصلصة، ومصنع البقوليات المعلبه ومصنع الوجبات الجاهزة المعلبة)، ومجمع التعبئة والتغليف ومجموعة المخازن والنقل والحركة وكذلك المنشآت والمباني الإدارية.