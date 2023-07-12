باستثمارات 1.6 مليار دولار.. «جانج جيتيانج»: 140 شركة ضمن تعاون «تيدا» مع اقتصادية قناة السويس 

قام جانج جيتيانج، مساعد العضو المنتدب لشركة تيدا مصر، بعرض أبرز محطات مسيرة الإنجاز والتنمية التي شهدتها منطقة تيدا الصينية على مدى 15 عامًا؛ موضحًا أن حجم الشركات الناتجة عن الشراكة بين تيدا والمنطقة الاقتصادية بلغ 140 شركة.

وأضاف مساعد العضو المنتدب لشركة تيدا، أن إجمالي حجم الاستثمارات مع تلك الشركات بلغ 1.6 مليار دولار مؤخرًا، وجاء ذلك خلال فعاليات حفل مرور 15 عامًا على منطقة تيدا، حيث أصبحت مشروعًا نموذجيًّا، وبقعةً مضيئةً بها أكبر تجمع للشركات الصينية في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

حضر الاحتفال الذي أقامته منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر، مسئولو كل من منطقة تيدا واقتصادية قناة السويس وممثلي مجتمع المال والأعمال في مصر والصين، فضلا عن حضور مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين؛ شارك عدد من حضور الاحتفال بكلمات ترحيبية عكست مدى الاحتفاء بعمق الشراكة بين الجانبين وكذا مدى الاستعداد لتقديم مزيد من التعاون بينهما.

وأشار إلى ما أثمرته تلك الصداقة من تعزيز التبادل التجاري بإجمالي 10 مليار دولار بين البلدين في 2014، مضيفًا أن زيارة الرئيس الصيني لمصر في 2016 بالتزامن مع الذكرى 60 للعلاقات بين مصر والصين كانت خطوة بارزة لدفع العلاقات بين البلدين.

ولفت إلى أن توقيع المنطقة الاقتصادية مذكرة تفاهم في 2019 مهد لأن تصبح المنطقة أحد المراكز الاستراتيجية لمبادرة الحزام والطريق (القاهرة – السخنة – بكين)، ما سمح بإقامة العديد من المشروعات في قطاعات متنوعة من خلال 140 شركة داخل منطقة تيدا حققت استثمارات بنحو 1.6 مليار دولار، وحجم مبيعات إجمالي بلغ 3.5 مليار دولار، وملياري دولار حصيلة ضريبية مسددة، الأمر الذي ساهم في توفير 5000 فرصة عمل مباشرة، و50 ألف فرصة عمل غير مباشرة.