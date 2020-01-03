باستثمارات 1.6 مليار جنيه.. 143 قرية تستفيد من مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،اليوم، عن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية الموجهة لمبادرة “حياة كريمة” عام 19 /2020.

وأشارت هالة السعيد إلى أنه من المقرر تخصيص استثمارات بقيمة 1.66 مليار جنيه للمبادرة ، لتنفيذ 316 مشروعاً، تستفيد منها 143 قرية في 11 محافظة تتضمن محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، المنيا، البحيرة، الوادي الجديد، مطروح، القليوبية، الدقهلية وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة المواطنين والتخفيف من حدة الفقر في القرى الأكثر احتياجاً، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأضافت السعيد، أن أبرز القطاعات المقرر توجيه استثمارات لها، تتمثل في الصحة بقيمة 572.5 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير 40 وحدة صحية طبقاً للنموذج النمطي للتأمين الصحي الشامل، والصرف الصحي بنحو 392 مليون جنيه.

وذلك لتوصيل الخدمة لحوالي 35 قرية في 6 محافظات تتمثل في أسيوط، أسوان، البحيرة، الوادي الجديد، سوهاج، مطروح، موضحة أنه بذلك يصل عدد القرى المخدومة إلى 80 قرية بنهاية 20 /2021، وترتفع نسبة التغطية إلى 56%، مقارنة مع 9% حالياً.



وتابعت السعيد أنه سيتم توجيه 178 مليون جنيه لتوفير خدمات الكهرباء والإنارة، من خلال تركيب أكثر من 1700 عمود كهرباء، بالإضافة إلى مد كابلات أرضية وتركيب محولات وأدوات كهربائية متنوعة، فضلًا عن تخصيص 174 مليون جنيه لقطاع الطرق والنقل، لرصف 60 طريق بأطوال 102 كم.



وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه سيتم تخصيص 156 مليون جنيه، لتطوير خدمات التعليم في قرى ” حياة كريمة”، من خلال إنشاء وتطوير 312 فصلا، في 22 مدرسة، تستوعب 12.5 ألف طالب، بالإضافة إلى توجيه 112 مليون جنيه، لتوفير خدمات مياه الشرب، من خلال إضافة 76 كم لشبكات المياه، وحفر 16 بئرا جوفي، وإنشاء محطة مركزية لتنقيه المياه.



ولفتت إلى أنه سيتم توجيه 75 مليون جنيه لتطوير خدمات الري وتحسين البيئة والشباب والرياضة، من خلال إنشاء وتطوير 10 مراكز شباب، وإنشاء وتجهيز 7 وحدات بيطرية، في إطار الاهتمام بمكون التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.



وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة اتبعت المنهج التشاركي في تحديد الإحتياجات التنموية للقرى الأكثر احتياجاً، بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وذلك من خلال عقد 20 اجتماعا مع الوزارات والمحافظات المعنية.

وأضافت السعيد أنه تم إعداد استمارة موحدة لتجميع البيانات من المحافظات تتضمن البيانات الأساسية، وذلك فيما يخص المنهجية المتبعة في تحديد الاحتياجات التنموية.

وتابعت :”تؤكد تلك البيانات الجدوى التنموية لتنفيذ المشروعات، إضافة إلى تصميم بطاقة احتياجات تنموية لكل قرية تتضمن البيانات الأساسية ومؤشرات الفجوات التنموية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والخطة الاستثمارية المدرجة لعام 19 /2020، بالإضافة إلى الاستفادة من نتائج الرصد الميداني الذي قامت به وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد مدى أولوية المشروعات المقترحة”.



وفيما يخص معايير تخصيص الاستثمارات، لفتت السعيد إلى أنه تم إعداد صيغة تمويلية لتوزيع الاستثمارات على 143 قرية، تراعي عدد السكان، معدل الفقر في كل قرية، للوصول إلى سقف تمويلى استرشادي يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أولويات التمويل داخل كل قرية.



ومن جانبه، قال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الخطة الاستثمارية لعام 19/ 2020 تضمنت مشروعات بحوالي 447 مليون جنيه، ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة، لتنفيذ 160 مشروعًا في 9 محافظات.

وقد وافقت هالة السعيد مؤخرًا علي توجيه حوالي 700 مليون جنيه من الاعتمادات المطلوبة بهدف ضمان سرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.



وأضاف جلال أنه تم توجيه 944 مليون جنيه ضمن مبادرة “حياة كريمة”،، لتنفيذ 202 مشروع، في محافظات (سوهاج، بني سويف، المنيا، أسيوط، أسوان)، فضلًا عن الإنتهاء من تنفيذ 102 مشروعاً في 68 قرية، استفاد منها أكثر من 1.3 مليون مواطن خلال العام المالي (18/2019).