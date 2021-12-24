باستثمارات مليار دولار.. «إينى الإيطالية» توقع اتفاقية جديدة للبحث عن البترول فى مصر

وقّع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وكل من المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، وأليساندرو بوليتى الرئيس التنفيذى لأنشطة الموارد الطبيعية بشركة إينى الإيطالية، اتفاقية التزام البحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل، بين هيئة البترول وشركة إينى الإيطالية، والصادرة بموجب القانون رقم 185 لسنة 2021.



وتتضمن الاتفاقية التزام شركة إينى بإنفاق استثمارات لا تقل عن مليار دولار، بالإضافة إلى التزامها بإنفاق ما لا يقل عن 20 مليون دولار إضافية لحفر 4 آبار.

تأتى الاتفاقية فى إطار المنهجية الجديدة لوزارة البترول والثروة المعدنية بشأن زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار باستخدام أحدث التكنولوجيات فى بعض المناطق المنتجة حاليًّا.

كما تهدف إلى العمل على تحقيق المعادلة الصعبة للحصول على شروط متوازنة مع الشركاء، وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميته لدعم الاحتياطيات المؤكدة.

وتستهدف العمل على تأكيد الاحتياطيات المرجّحة التى أظهرتها الدراسات السيزمية وعمليات التقييم المختلفة التى قامت بها الشركات العالمية العاملة فى مصر.



حضر التوقيع الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، وماركو روتوندى مدير عام شركة إينى فى مصر.