باستثمارات مليار جنيه .. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء المنطقة اللوجستية التجارية «99landmark»

تفقد الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، الأعمال الجارية بالمنطقة التجارية اللوجستية والخدمية “99landmark”والمُقامة على مساحة 10 آلاف متر، بمدينة الزقازيق بتكلفة مبدئية مليار جنيه، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

أكد محافظ الشرقية، على الشركة المنفذة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء المشروع وتحقيق نسب تنفيذ متقدمة لإسراع دخول المشروع الخدمة ليعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة، مشيرا إلى أن الهدف من إقامة المناطق التجارية دفع عجلة الاقتصاد القومي بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كافة المجالات والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب الراغب في العمل، وذلك بحضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام والمساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومحمد الاباصيري رئيس حي ثان الزقازيق والمهندس علاء شوقي رئيس مجلس إدارة شركة ناينتي ناين للتطوير العقاري والمهندس سيد سعد والدكتور محمد بدوى والمهندس هانى خليل أعضاء مجلس الإدارة.

والتقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر جهاز تنمية التجارة الداخلية بالقاهرة، الأسبوع الماضي، وذلك لمتابعة آخر المستجدات للمشروعات التجارية المشتركة، والمُقامة بالمحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والمطورين التجاريين.

وقدم المهنس علاء شوقى، رئيس مجلس الادارة، شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية ومرافقوه عن المشروع وتمت الإشارة إلى أن المشروع يضم جراج متعدد الطوابق بنظام smart parking من دورين علي مساحة 10 آلاف متر ويعد أول جراج هيدروليكي متعدد الطوابق من نوعه بالزقازيق يسع 860 سيارة والدور الأول يضم سلسله تجارية ضخمه كما يضم 2 صيدلية و 2 بنك واكثر من 20 محل تجاري علي وجهه رئيسية تمتد لنحو 160 متر والدور الأول العلوي يتكون من سوق مخصص لمحال بيع الذهب والازياء والموضة .

وتابع شوقي، أن الدور الثاني سيتم تخصيصه للترفيه حيث يضم 6 قاعات سينما و ( قاعتان vip) وعدد من المحال التجارية والسطح يتكون من منطقة خضراء مفتوحه تمتد لمسافة 3000 متر وتضم نافورات راقصه وصالات رياضية ومطاعم وكافيهات ، والدور الثالث يتكون من ساحة مخصصة للفود كورت والتي تضم سلسله من أشهر البراندات العالمية بالإضافة لمنطقة مخصصة للأطفال مؤمنه بالكامل ومصممة طبقا للمقاييس العالمية علي مساحة ضخمه تصل الي 2000 متر وصالة بولينج .

وأوضح، أن المشروع يضم منطقة طبية تتكون من طابقين وتشمل أكثر من 150 عياده تصلح لكافة الأنشطة والتخصصات الطبية وبمساحات تتراوح من 48 وحتي 150 متر والمنطقة الفندقية عباره عن جزء مخصص للقطاع الفندقي يضم 70 غرف فندقية مزودة بخدمات مخصصة تشمل مطاعم خاص وصالات رياضية .

وقال المهندس سيد سعد عضو مجلس الادارة، أن مشروع نينتي لاند مارك يعد اضخم مشروع تجاري ترفيهي ستشهده محافظة الشرقية، وبالتحديد مدينة الزقازيق الفترة المقبلة لانه يضم أكبر تجمع تجاري إداري طبي فندقي بالإضافة إلى جراج سيارات متعدد الطوابق لتسهيل عملية المرور بشارع طلبة عويضة احد اشهر الشوارع بمدينة الزقازيق.

وأوضح المهندس هانى خليل عضو مجلس الادارة، أن المشروع يعد أكبر تجمع تجاري اداري طبي بهذه المواصفات، وذلك بعد توفر أكبر مشروع لوجيستي تجاري طبي على مساحة 10 آلاف متر وبالتعاون مع محافظة الشرقية وجهاز تنمية التجارة التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار الدكتور محمد بدوى عضو مجلس الادارة، إلي أن المشروع سيعمل على حل أزمة المرور من خلال جراج متعدد السيارات، وسيكون هناك أكبر سوق تجاري لضم تجار الذهب في مكان واحد ، ويوفر المشروع حجز عيادات أو مكاتب أو محلات بانظمة سداد مختلفة للراغبين في الاستثمار من ابناء محافظة الشرقية أو من المحافظات المجاورة .