باستثمارات مليار جنيه .. «أدفا» تطلق مشروعاً سكنياً جديداً فى الشيخ زايد

قال الدكتور أحمد الشناوى، رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى، إن شركته تمكنت من الحصول على قطعة أرض بمساحة 20 فدانا فى مدينة الشيخ زايد الجديدة «غرب القاهرة» فى شهر يوليو الماضي، بغرض إقامة مشروع سكنى جديد.

وأضاف الشناوى فى تصريحات لـ«المال» أن الفترة الحالية تشهد إعداد الدراسات والتصميمات الهندسية تمهيدا لانطلاق الأعمال الإنشائية للمشروع مطلع العام المقبل، بحجم استثمار يقدر بمليار جنيه.

وأوضح أن «أدفا» شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها عام 2019 برأسمال 500 مليون جنيه، وتهدف إلى توسيع حجم نشاطها وتنفيذ مشروعات بأنشطة متنوعة تشمل السكنى والتجارى والإدارى فى غرب القاهرة والساحل الشمالى ومدن الصعيد.

وأشار الشناوى إلى أن الشركة انتهت من التراخيص الخاصة بمشروعها الأول فى مدينة الشيخ زايد «أدفيدا»، مؤكدا انطلاق الأعمال الإنشائية للمشروع نوفمبر المقبل، مستهدفا مبيعات بقيمة 250 مليون جنيه.

وكشف الشناوى فى تصريحات سابقة لـ«المال» أن شركته انتهت من الحصول على القرار الوزارى والتراخيص اللازمة للمشروع أدفيدا، كما تم الانتهاء من التصميمات المعمارية والمخطط العام للمشروع وتم سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالكامل بنسبة %100.

وأشار حينها إلى أن المشروع يتميز بموقع فريد ومخطط متكامل وأسعار تنافسية مما يمنحه قيمة مضافة بين مشروعات مدينة الشيخ زايد غرب القاهرة بالكامل وتصل قيمة مبيعات المشروع إلى أكثر من 250 مليون جنيه.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى أن مشروع أدفيدا يتم تمويلها ذاتيا من رأسمال الشركة كما تتولى تنفيذه شركة الشناوى للإنشاءات والمقاولات وهى شركة المقاولات المملوكة للمجموعة والتى تمتلك سابقة أعمال كبيرة حيث قامت بتنفيذ أكثر من 40 مشروعا عقاريا فى 6 أكتوبر والشيخ زايد.

ولفت إلى أن شركة أدفا للتطوير العقارى تستهدف تنفيذ مشروع تجارى إدارى فى غرب القاهرة كما تمتلك محفظة أراضٍ فى أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة.

ونوه بأن الشركة تمتلك خطة طموحا يتم تنفيذها خلال خمس سنوات حتى عام 2025 باستثمارات تصل إلى أكثر من 2 مليار جنيه.

وأوضح أن أدفا تستهدف صناعة منتجات عقارية متميزة وتنفيذ كمبوند يتسم بالاستدامة كأحد مشروعات مدن الجيل الرابع الذكية تماشيا مع خطط الدولة فى تنفيذ التنمية العمرانية المتكاملة بما يتماشى مع الاستراتيجية والتخطيط التى تعتمد عليها الشركة كأساس لتطوير مشروعاتها من خلال تحديد الرؤية والأهداف طويلة و قصيرة الأجل.

وقال إن الشركة تعتمد على استراتيجيات النمو المخطط والمدروس سعيا إلى تحقيق أفضل معدل نمو بهدف توسيع حجم نشاطها بالتوازى مع بناء كيان قوى لتصبح من كبرى شركات التطوير العقارى فى مصر وأن يكون لها بصمة ملموسة داخل القطاع.

واعتبر إن المرحلة الحالية تتطلب وجود مشاركات حقيقية بين القطاعين الخاص والعام بشكل أكبر من خلال تنفيذ مشروعات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما أنها تمتلك النصيب الأكبر من محفظة الأراضى فى مصر.

واعتبر أن عملية المشاركة المنشودة مع القطاع العام سيكون لها دور كبير فى تحقيق رؤية مصر 2030، والوصول بنسبة العمران على الأراضى المصرية لأكثر من %20 وهى النسبة الأكبر من المستهدف من قبل الدولة.

وأضاف أن القاهرة الكبرى باتت مدينة واحدة بفضل شبكات الطرق والمحاور التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، مضيفا : كما أن أحد مطالب المطورين الملحة هى ضرورة خروج اتحاد المطورين العقاريين للنور وهو ما يحقق عملية تنظيم السوق من حالة العشوائية الحالية.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى إلى أن أحد أدوار اتحاد المطورين العقاريين هو حل الخلافات التى تطرأ بين المطورين والعملاء، علاوة على مساعدة لإتمام عمليات الدمج بين الشركات المتوسطة مع الشركات الكبرى التى لها رصيد كبير فى سوق العقارات وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد ككل.

نطالب بالشراكة مع الحكومة لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى

واستكمل :” كما أننا نطالب من جديد بوجود شراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى وهو ما سيعود بالنفع على الطرفين، بمشاركة القطاع الخاص لأنها ستعمل على تسريع وتيرة العمران فى مصر وكذلك سرعة تسليم الوحدات لمستحقى الدعم، كما أنه يساعد الشركات فى ظل الظروف الراهنة”.

وطالب بالنظر فى عمليات التمويل للوحدات تحت الإنشاء من خلال تحرير عقد ثلاثى بين المطور والعميل والبنك، لمساعد الشركات فى توفير الأموال لاستكمال مشروعاتها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى: «كما أننا نطالب بوجود تمويلات وتسهيلات لصالح الشركات العقارية بخلاف التى يتم منحها فى الوقت الحالى بفائدة عالية، علاوة على وجود آلية تنفيذ سريعة لتقديم التمويل البنكى، وهو ما يضمن استقرار الشركات بشكل كبير».