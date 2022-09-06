باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار.. «إس كيه» تستعد لبناء مصنع رقائق جديد

أعلنت شركة إس كيه هاينكس ثاني أكبر شركات تصنيع الرقائق في العالم أنها ستبدأ بناء مصنع بقيمة 15 تريليون وون (10.9 مليار دولار) لأشباه الموصلات في كوريا الجنوبية الشهر المقبل، استعدادا للنمو المستقبلي للشركة، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت إس كيه إنها ستبدأ بناء المصنع الجديد باسم “إم 15 إكس”، على مساحة 60 ألف متر مربع في مجمع تشونغجو الصناعي، على بعد 112 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سول، اعتبارا من أكتوبر، وتخطط لإنهاء عملية البناء في أوائل 2025.

ويتكون المصنع من طابقين ليعادل مصنعي إم 11 و إم 12 من حيث الحجم. وقالت إس كيه إنها ستستثمر ما يبلغ 15 تريليون وون خلال الخمس سنوات المقبلة لبناء المصنع وإنشاء مرافق الإنتاج.

وقالت الشركة إنها سرعت جدول أعمال البناء في ضوء “أوضاع السوق المختلفة”.

وأوضحت أنها ستقرر خطة البناء لمصنعها القادم، “إم 17” M17 ، بعد مراجعة بيئة الأعمال العامة، بما في ذلك التغييرات في دورة أعمال أشباه الموصلات.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المشارك بارك جونغ-هو “بينما نتطلع الآن للاستعداد للسنوات العشر القادمة، أعتقد أن بدء تشغيل إم 15 إكس سيكون خطوة أولى لوضع الأساس لنمو قوي في المستقبل”.

ويتراجع الطلب على رقائق الذاكرة بسرعة في أعقاب التباطؤ الاقتصادي العالمي واضطرابات سلسلة التوريد، لكن العديد من الخبراء قالوا إنهم يتوقعون أن تبدأ الصناعة في التعافي بشكل مطرد من عام 2024 وانتعاشها في عام 2025.