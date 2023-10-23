باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار.. هيونداى تبنى مصنعا للسيارات فى السعودية

قالت شركة هيونداي موتور اليوم الاثنين إنها وقعت مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ( الصندوق السيادى السعودى) على اتفاقية للاستثمار المشترك لإنشاء مصنع لتجميع السيارات في الرياض، بحسب وكالة يونهاب.

وحضر حفل التوقيع أمس رئيس مجموعة هيونداي موتور جونغ وي-سون، ورئيس شركة هيونداي موتور جانغ جيه-هون، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر عثمان الرميان، ونائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم هيونداي موتور وصندوق الاستثمارات العامة بإنشاء مصنع مشترك قادر على إنتاج 50 ألف سيارة سنويا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ويخطط الجانبان للاستثمار المشترك بقيمة أكثر من 500 مليون دولار لإنشاء المصنع. واتفقا على حصول هيونداي موتور وصندوق الاستثمارات العامة على حصة 30% و70% على التوالي في هذا المصنع.

ومن المتوقع البدء في بناء المصنع المشترك في النصف الأول من العام المقبل. ويهدف المصنع لبدء الإنتاج الضخم للسيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بمحركات احتراق داخلي بحلول النصف الأول من عام 2026.