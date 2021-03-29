باستثمارات تتجاوز مليار دولار.. «دبي القابضة» تطلق مشروعًا لتوليد الطاقة من المخلفات

أعلنت مجموعة دبي القابضة أنها دخلت في شراكة مع خمس شركات لتأسيس شركة بتكلفة أربعة مليارات درهم (1.1 مليار دولار) لتحويل النفايات إلى طاقة، بحسب وكالة رويترز.

وقالت دبي القابضة في بيان إن ائتلاف الشراكة في المشروع يضم أيضا دوبال القابضة وهيتاشي زوسن إنوفا، ومقرها سويسرا، وإيتوشو اليابانية ومجموعة بيسيكس البلجيكية ومجموعة تك جروب المحلية للتشييد.

دبى القابضة: سيتولى ائتلاف 5 شركات بناء وتشغيل المشروع مع بلدية دبي

وذكرت دبي القابضة في البيان عن المشروع “سيتولى ائتلاف الشركات بناءه وتشغيله مع بلدية دبي بموجب حق امتياز لمدة 35 عاما”.

يسمى المشروع “مركز دبي لمعالجة النفايات”

وقال البيان “سيمتلك المشروع، المسمى بمركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة الورسان، القدرة على معالجة 5666 طنا من النفايات البلدية الصلبة التي تنتجها الإمارة يوميا، وسيحول نحو 1.9 مليون طن من النفايات سنويا إلى طاقة متجددة ستغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة”.

تم التوصل إلى اتفاقات قروض لتمويل المشروع بقيمة 900 مليون دولار

وتم التوصل إلى اتفاقات قروض لتمويل المشروع بقيمة 900 مليون دولار مع بنك اليابان للتعاون الدولي ومؤسسات مالية أخرى من بينها بنك ستاندرد تشارترد ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية.

تنشط دبى القابضة في 12 دولة حول العالم

تعدّ دبي القابضة، التي تأسست في عام 2004، مجموعة استثمارية عالمية تنشط في 12 دولة حول العالم.

تدير دبى القابضة محفظة متنوعة من الأصول بقيمة 130 مليار درهم

وتضمّ دبي القابضة تحت مظلتها أكثر من 20 ألف موظف. وتدير المجموعة محفظة متنوعة من الأصول بقيمة 130 مليار درهم.

وتساهم المجموعة من خلال محفظة الأصول في دعم مسيرة نمو وتطور القطاعات غير النفطية في إمارة دبي، بما في ذلك قطاعات السياحة والضيافة والإعلام والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والتصميم والتجارة.

تضم محفظة دبي القابضة عدداً من الشركات الرائدة بما فيها مجموعة تيكوم

وتضم محفظة دبي القابضة عدداً من الشركات الرائدة بما فيها “ مجموعة تيكوم “، التي تدير 11 من أنجح مجمعات االأعمال في الإمارة؛

كما تضم ” مجموعة جميرا “، التي تعتبر إحدى أنجح شركات الضيافة في العالم وتمتلك وتدير 22 فندقاً ومنتجعاً سياحياً في تسع وجهات في ثماني دول حول العالم؛ و” مجموعة دبي للعقارات “، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة المشاريع العقارية المتكاملة في دبي والتي تدعم النهضة العمرانية طويلة الأمد في الإمارة؛ و” المجموعة العربية للإعلام “ التي تتولى تطبيق خطة استراتيجية ترمي إلى تطوير وجهات جديدة للترفيه العائلي وتعزيز نمو قطاعات الإعلام الرقمي.