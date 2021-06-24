باستثمارات تبلغ 1.5 مليار جنيه.. «كونتاكت للتطوير العقارى» تطرح أحدث مشروعاتها بالعاصمة الإدارية

مؤتمر كونتاكت للتطوير العقاري، أطلق عن سبب تسمية المشروع مؤكدا أن كلمة "Quan" هي مصطلح يعني الركن الخاص.

كشفت شركة “Contact Developments” للتطوير العقاري النقاب عن أحدث مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة الأعمال المركزية، والذي أطلقت عليه اسم Quan على مساحة 10,531 آلاف و531 مترا مربعا. مؤتمر كونتاكت

وأوضحت الشركة أن المشروع يتضمن إنشاء برج مكون من 25 طابقا متعدد الأنشطة “تجاري إداري طبي” بارتفاع 100 متر.

ويحتوى المشروع على الكثير من المميزات والخدمات، بالإضافة إلى مساحات الوحدات المتنوعة، حيث أن الوحدات تبدأ من 35 مترا إلى 1000 متر.

د. أحمد فكرى: مشروع فى قلب منطقة الأعمال المركزية

وقال الدكتور أحمد فكري رئيس مجلس إدارة شركة، “Contact Developments” إن المشروع يقع في قلب منطقة الأعمال المركزية.

وبجانب. أنه يقع وسط أكبر تجمع من المباني العالمية والأبراج المميزة، والتي يتم إعدادها لتكون قبلة الاستثمارات، والاعمال في إفريقيا والشرق الأوسط بالكامل.

وأضاف فكري، معروف أن منطقة الأعمال المركزية يتم إنشائها على مساحة إجمالية حوالي 1.71 مليون متر مربع .

وأوضح أنه يعادل حواي 195 فدان و تعتبر المنطقة قلب الاقتصاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المنتظر أن تتركز الحركة التجارية بها.

وأكد فكري أن استثمارات المشروع تبلغ مليار و500 مليون جنيه، موضحا أن البرج ينقسم إلى “”Podium يتكون من دور أرضي وطابقين متكررين.

وبجانب جميعها محلات تجارية بالاضافة إلى 3 طوابق من المحلات التجارية داخل البرج.

البرج يحتوى ايضا على 22 طابق من العيادات الطبية والمكاتب الادارية بمساحات متنوعة تبدأ من 35 متر الى 1000.



من جانبه قال المهندس خالد السيوفى العضو المنتدب للشركة، أنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال 4 سنوات. مشروع كونتاكت للتطوير العقارى

وأوضح أن المشروع يتميز بإطلالة مباشرة ومفتوحة على البرج الأيقوني أعلى برج في أفريقيا وإطلالة مباشرة ومفتوحة.

وأطلق عن سبب تسمية المشروع مؤكدا أن كلمة “Quan” هي مصطلح يعني الركن الخاص الذي تم تصميمه بعناية، وهو ما يتطابق مع الشكل العمراني لموقع وطراز المشروع.

المشروع يقع بالقطعة “CN-24” ويمثل إطلالة من زاوية مميزة على المساحات الخضراء، والبرج الايقوني أهم معالم العاصمة.

كما كشف المهندس أحمد وجدى رئيس قطاع التسويق أن إدارة الشركة قامت بدراسة جيد لاختيار المكتب الاستشارة للمشروع وتم التعاقد مع مكتب المهندس ياسر البلتاجي – استشاري معماري “”YBA ومكتب المهندس حسين صبور – استشاري تنفيذي Sabbour Consulting ومكتب المهندس محمد راشد MRB – استشاري تشغيل وادارة وصيانة، مؤكدا أن التعاقد ايضا مع YBA إضافة قوية للمشروع.

وأكد وجدى، أن استراتيجية الشركة وطريقة عملها بالسوق المصرى تعتمد على بناء مجتمعات عمرانية متطورة وعلى أعلى جودة ممكنة لتحقيق الاستدامة وتوفير كافة معايير الأمان وسرعة ودقة التنفيذ.

وأشار إلى أن التعاون مع مكتب المهندس الاستشاري حسين صبور يعكس مدى حرص مجلس إدارة الشركة علي التعاون مع شركاء قادرين على تحقيق رؤية الشركة؛

في تقديم منتجات عقارية سكنية وتجارية وإدارة اعلي مستوي من التصميم والتنفيذ وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والامكانيات.

وأوضح أن الشركة حريصة منذ انطلاق المشروعات على التعاقد مع كبرى الخبرات الاستشارية فى كافة مراحل تصميم وتنفيذ وإنشاء المشروع لتحقيق قيمة مضافة حقيقية لمشروعات الشركة بالسوق المصري، لافتا إلى، أن مشروع ” Mercury ” حقق نجاحًا كبيرا منذ إطلاق مبيعاته، حيث تم بيع المرحلة الأولي والثانية بالكامل وسيتم طرح المرحلة الثالثة قريبا، وهو ما دفعنا لتسريع وتيرة بدء تنفيذ مشروع ” Quan “.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت أكثر المناطق جذبا للاستثمار فى مصر والمنطقة العربية سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، مشيرا إلى أن اهتمام الرئيس السيسى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعطى للمشروع قيمة إضافية.

ولفت إلى أن المستثمر العقارى يستثمر فى العاصمة الإدارية الجديدة بأكثر من مشروع؛ متوقعا أن تشهد السوق العقارية المصرية طفرة قوية خلال الفترة المقبلة لأنها قاطرة للتنمية تجر ورائها أكثر من 100 صناعه أخري بالعاصمة الإدارية الجديدة.