باسات وبيجو 508.. تقارب في الأسعار والمواصفات

أحمد شوقي
أظهرت المقارنة بين السيارتين “فولكس فاجن باسات” والفئة الثالثة من بيجو 508 “Allure”، تطابقًا في الأسعار، وتقاربًا في المواصفات. ويبلغ سعر السيارتين 520 ألف جنيه.
وتم تزويد باسات بمحرك رباعي الاسطوانات سَعته 1400 سي سي، بعزم 200 نيوتن، وقوة 125 “حصان”، وناقل حركة أوتوماتيكي سباعي السرعات، فيما تم تزويد بيجو 508 أيضًا بمحرِّك أوتوماتيكي، لكنه سداسي السرعات.
والسيارتان مزوَّدتان بمنظومة جرّ أمامية، و5 مقاعد و4 أبواب، ووسائد هوائية للسائق، وكذلك للراكب الأمامي، بالإضافة إلى فرامل ABS والتوزيع الإلكتروني للفرامل ونظام إيبلويز ضد السرقة وفوانيس ضباب أمامية وخلفية ومرايات جانبية كهربائية.
ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين، ويتضح من خلالها مدى التقارب بين مواصفات السيارتين.
المواصفات
فولكس فاجن باسات
بيجو 508
الوكيل
المصرية التجارية وأوتوموتيف
القاهرة للتنمية وصناعة السيارات
السعر الرسمي بالألف جنيه
520
520
سعة المحرك
1400
1600
ناقل الحركة
أوتوماتيك
أوتوماتيك
عدد السرعات
7
6
عدد الاسطوانات
4
4
قوة المحرك
125
163
عزم المحرك
200
240
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
4
4
سعة خزان الوقود (لتر)
70
72
السرعة القصوى
208
220
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
يوجد
يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
16
17
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
يوجد
يوجد
مساحات خلفية
لا يوجد
لا يوجد
مرايات جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
يوجد
يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
يوجد
سبويلر خلفي
لا يوجد
لا يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقراص مدمجة
DVD/MP3
CD
مساند رأس أمامية
يوجد
يوجد
مساند رأس خلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
مدخل USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
يوجد
يوجد
كاميرا خلفية
لا يوجد
يوجد
مثبت سرعة
يوجد
لا يوجد
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
586
515
كشافات امامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
يوجد
نور بالشنطة الخلفية
يوجد
يوجد
مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار
يوجد
يوجد
مسند يد أمامي
يوجد
يوجد
قفل مركزي للأبواب
يوجد
يوجد
حامل أكواب أمامي
يوجد
يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية
يوجد
يوجد
إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية
يوجد
يوجد