سيــارات

باسات وبيجو 508.. تقارب في الأسعار والمواصفات

أحمد شوقيأظهرت المقارنة بين السيارتين "فولكس فاجن باسات" والفئة الثالثة من بيجو 508 "Allure"، تطابقًا في الأسعار، وتقاربًا في المواصفات. ويبلغ سعر السيارتين 520 ألف جنيه.وتم تزويد باسات بمحرك رباعي الاسطوانات سَعته 1400 سي سي، بعزم 200 نيوتن، وقوة 125 "حصان"، وناقل حركة أوتوماتيكي سباعي السر
9 يونيو، 2017 9 يونيو، 2017

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أحمد شوقي

أظهرت المقارنة بين السيارتين “فولكس فاجن باسات” والفئة الثالثة من بيجو 508 “Allure”، تطابقًا في الأسعار، وتقاربًا في المواصفات. ويبلغ سعر السيارتين 520 ألف جنيه.

وتم تزويد باسات بمحرك رباعي الاسطوانات سَعته 1400 سي سي، بعزم 200 نيوتن، وقوة 125 “حصان”، وناقل حركة أوتوماتيكي سباعي السرعات، فيما تم تزويد بيجو 508 أيضًا بمحرِّك أوتوماتيكي، لكنه سداسي السرعات.

والسيارتان مزوَّدتان بمنظومة جرّ أمامية، و5 مقاعد و4 أبواب، ووسائد هوائية للسائق، وكذلك للراكب الأمامي، بالإضافة إلى فرامل ABS والتوزيع الإلكتروني للفرامل ونظام إيبلويز ضد السرقة وفوانيس ضباب أمامية وخلفية ومرايات جانبية كهربائية.

ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين، ويتضح من خلالها مدى التقارب بين مواصفات السيارتين.

المواصفات

فولكس فاجن باسات

بيجو 508

الوكيل

المصرية التجارية وأوتوموتيف

القاهرة للتنمية وصناعة السيارات

السعر الرسمي بالألف جنيه

520

520

سعة المحرك

1400

1600

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

7

6

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

125

163

عزم المحرك

200

240

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

4

4

سعة خزان الوقود (لتر)

70

72

السرعة القصوى

208

220

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

16

17

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة

DVD/MP3

CD

مساند رأس أمامية

يوجد

يوجد

مساند رأس خلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

يوجد

مثبت سرعة

يوجد

لا يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

586

515

كشافات امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

يوجد

نور بالشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار

يوجد

يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الخلفية

يوجد

يوجد

إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

    

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