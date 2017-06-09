باسات وبيجو 508.. تقارب في الأسعار والمواصفات

أحمد شوقيأظهرت المقارنة بين السيارتين "فولكس فاجن باسات" والفئة الثالثة من بيجو 508 "Allure"، تطابقًا في الأسعار، وتقاربًا في المواصفات. ويبلغ سعر السيارتين 520 ألف جنيه.وتم تزويد باسات بمحرك رباعي الاسطوانات سَعته 1400 سي سي، بعزم 200 نيوتن، وقوة 125 "حصان"، وناقل حركة أوتوماتيكي سباعي السر

أحمد شوقي

أظهرت المقارنة بين السيارتين “فولكس فاجن باسات” والفئة الثالثة من بيجو 508 “Allure”، تطابقًا في الأسعار، وتقاربًا في المواصفات. ويبلغ سعر السيارتين 520 ألف جنيه.

وتم تزويد باسات بمحرك رباعي الاسطوانات سَعته 1400 سي سي، بعزم 200 نيوتن، وقوة 125 “حصان”، وناقل حركة أوتوماتيكي سباعي السرعات، فيما تم تزويد بيجو 508 أيضًا بمحرِّك أوتوماتيكي، لكنه سداسي السرعات.

والسيارتان مزوَّدتان بمنظومة جرّ أمامية، و5 مقاعد و4 أبواب، ووسائد هوائية للسائق، وكذلك للراكب الأمامي، بالإضافة إلى فرامل ABS والتوزيع الإلكتروني للفرامل ونظام إيبلويز ضد السرقة وفوانيس ضباب أمامية وخلفية ومرايات جانبية كهربائية.

ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين، ويتضح من خلالها مدى التقارب بين مواصفات السيارتين.



