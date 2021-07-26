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«باسات» تتصدر تراخيص سيارات «فولكس فاجن» بوحدات المرور خلال يونيو الماضى (جراف)

«تيجوان» في المركز الثاني بواقع 100 مركبة
أحمد عوض 1:53 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21 1:53 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21

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بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «فولكس فاجن» نحو 356 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.

رصدت «المال» أعداد الطرازات المرخصة لـ«فولكس فاجن» بوحدات المرور خلال تلك الفترة، وذلك استنادًا إلى البيانات المعلنة عن تراخيص السيارات في مصر.

تصدرت «باسات» قوائم تراخيص سيارات العلامة الالمانية بعدما تمكنت من تسجيل 252 مركبة، تبعتها «تيجوان» في المركز الثاني بإجمالي 100 سيارة.

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وجاءت «لافيدا» في المرتبة الثالثة مسجلة نحو سيارتين بوحدات المرور، تبعتها «ايوس» فى المركز الرابع بإجمالي مركبة واحدة فقط.

يذكر أن العلامة التجارية «فولكس فاجن» تمركزت في المرتبة الثامنة عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب في مختلف وحدات المرور، خلال الشهر الماضى.

بلغ إجمالي عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة بوحدت المرور، نحو 25 ألفًا و686 وحدة، خلال تلك الفترة.

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يوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب سيارات «فولكس فاجن» في مختلف وحدات المرور، خلال شهر يونيو الماضى:

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بقلم أحمد عوض

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