«باسات» تتصدر تراخيص سيارات «فولكس فاجن» بوحدات المرور خلال أغسطس (جراف)

بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «فولكس فاجن» نحو 435 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى.

رصدت «المال» أعداد الطرازات المرخصة لـ«فولكس فاجن» خلال تلك الفترة، وذلك استنادًا إلى البيانات المعلنة عن تراخيص السيارات في مصر.

تصدرت «باسات» قوائم تراخيص سيارات العلامة الالمانية بعدما تمكنت من تسجيل 216 مركبة، تبعتها «تيجوان» في المركز الثاني بإجمالي 210 سيارة.

وجاءت «جولف» و«لافيدا» في المرتبة الثالثة والرابعة – على التوالى- بترخيص 3 سيارات – لكل منهما-، فيما ظهرت «كادي» فى المركز الخامس بقوائم تراخيص طرازات «فولكس فاجن» بتسجيل مركبة واحدة فقط.

فى المقابل، بلغ إجمالى عدد الطرازات الأخرى المرخصة من العلامة التجارية «فولكس فاجن» نحو 3 مركبات بوحدات المرور خلال تلك الفترة.

يذكر أن العلامة التجارية «فولكس فاجن» تمركزت في المرتبة السابعة عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب بوحدات المرور خلال الشهر الماضى.

بلغ إجمالي عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مختلف وحدات المرور، نحو 26 ألفًا و675 مركبة خلال تلك الفترة.

يوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب سيارات «فولكس فاجن» المرخصة بوحدات المرور خلال الشهر الماضى: