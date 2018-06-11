باريس على قمة أوروبا في جذب الاستثمار الأجنبي

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن أطاحت العاصمة الفرنسية باريس بنظيرتها البريطانية لندن من عرش أكثر الجهات جذبا للاستثمار الأجنبي في أوروبا، لتحتل مدينة النور المركز الأول للمرة الأولى منذ 15 عاما، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "أرنست آند يونج".وبحسب رويترز، قالت تقرير "رانست" إن التغيير

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

أطاحت العاصمة الفرنسية باريس بنظيرتها البريطانية لندن من عرش أكثر الجهات جذبا للاستثمار الأجنبي في أوروبا، لتحتل مدينة النور المركز الأول للمرة الأولى منذ 15 عاما، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة “أرنست آند يونج”.

وبحسب رويترز، قالت تقرير “رانست” إن التغيير الذي طرأ على قمة القارّة العجوز يغد دليلاً على تأثير كل من البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) والإصلاحات التي يتبعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجعل سوق العمل أكثر مرونة.

وهذه هي المرة الأولى التي تتفوق فيها باريس على لندن منذ بدء المسح السنوي الذي تعده “ارنست آند يونج” منذ 2003.

وجاءت العاصمة الألمانية برلين في المركز الثالث ومدينة فرانكفورت الألمانية في المركز الرابع.

واحتلت العاصمة الفرنسية المرتبة الأولى في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 37% من الشركات، استناداً إلى دراسة استقصائية تضمنت 502 شركة وبيانات شركتي “ارنست آند يونج” و”آي بي ام” تغطي عام 2017.

وبقيت بريطانيا ككل الوجهة الأولى في أوروبا للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017 ، بعد أن استحوذت على 1205 مشروع من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة التي بلغ إجماليها في أوروبا 6653 مشروعا جديدا.

وتفوقت بريطانيا على ألمانيا التي استحوذت في المركز الثاني على 1248 مشروع وفرنسا التي جذب 1019 مشروعًا في المركز الثالث.