باريس تستضيف اجتماعا للمجموعة المصغرة الخاصة بسوريا.. غدا

وكالات: تستضيف العاصمة الفرنسية "باريس" غدا الخميس اجتماعا للمجموعة المصغرة بشأن سوريا (التى تضم فرنسا و الولايات المتحدثة والمملكة المتحدة والسعودية والأردن) من أجل دفع الجهود لإيجاد حل سياسى للأزمة السورية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسيةْ. وكشفت مصادر مطلعة، أن…

وكالات:

تستضيف العاصمة الفرنسية “باريس” غدا الخميس اجتماعا للمجموعة المصغرة بشأن سوريا (التى تضم فرنسا و الولايات المتحدثة والمملكة المتحدة والسعودية والأردن) من أجل دفع الجهود لإيجاد حل سياسى للأزمة السورية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسيةْ.

وكشفت مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية الفرنسى جون ايف لودريان سيجتمع مع ممثلى بلدان المجموعة المصغرة بشأن سوريا على هامش المؤتمر الدولى لمكافحة تمويل تنظيمى داعش و القاعدة المنعقد بباريس.

وتسعى فرنسا لإعادة إطلاق العملية السياسية بعد الضربات العسكرية التى استهدفت سوريا فى 14 أبريل على خلفية الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما بالقرب من دمشق.

وقال جون ايف لودريان لصحيفة “لوجورنال دو ديمانش” فى عددها الصادر الأحد الماضي:” علينا أن نأمل أن تتفهم روسيا أنه بعد الرد العسكرى علينا توحيد جهودنا لدعم عملية سياسية فى سوريا تتيح الخروج من الازمة” مشيرا الى ضرورة اشراك كل الفاعلين السوريين و الإقليميين فى هذه العملية.

وأكد لودريان على ضرورة بذل كافة الجهود لتجنب ان يؤدى التواجد العسكرى الإيرانى فى سوريا إلى تفجر النزاع خارج الحدود السورية.