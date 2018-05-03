باريبا يتوقع خفضًا إضافيا للفائدة بنحو 200 نقطة أساس

■ هدف التضخم معقول.. وأسعار البترول عالميا أكبر المخاطر التى تواجهه ■ تحسن الجنيه فى الأجل القصير.. وارد خالد بدر الدين ومحمد سالم توقّع بنك بى إن بى باريبا، فى تقرير، قيام البنك المركزى المصرى بإجراء خفض إضافى على معدلات الفائدة المحلية بنحو 200 نقطة أساس، خلال الفترة المتبقية من العا

■ هدف التضخم معقول.. وأسعار البترول عالميا أكبر المخاطر التى تواجهه

■ تحسن الجنيه فى الأجل القصير.. وارد

خالد بدر الدين ومحمد سالم



توقّع بنك بى إن بى باريبا، فى تقرير، قيام البنك المركزى المصرى بإجراء خفض إضافى على معدلات الفائدة المحلية بنحو 200 نقطة أساس، خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، ليصل متوسط الخفض إلى 400 نقطة طوال العام، مما يؤدي إلى استمرار جاذبية الديون الداخلية بالعملة المحلية، وفى نفس الوقت ترك أسعار الفائدة الحقيقية فى الجانب الموجب عند حوالى %3.6.

تبلغ معدلات العائد حاليًّا لدى «المركزى» %16.75 على الإيداع، و%17.75 على الإقراض.

قال يوسف بشاى، مصرفى أول لدى البنك الفرنسى وأحد المشاركين فى إعداد التقرير، لـ«المال»، إن «المركزى» سيواصل اتباع سياسة التيسير النقدى من خلال الخفض التدريجى لأسعار الفائدة المحلية، مشيرًا إلى أن وتيرة التراجع قد تكون أسرع فى حال قيام مؤسسات التصنيف الدولية برفع التقييم الائتمانى لمصر، مما يضمن استمرار تدفق الأجانب الأفراد والصناديق على تمويل ديون الحكومة.

واعتبر التقرير أن استهداف البنك المركزى متوسط معدل تضخم يعادل %13 مع احتمال زائد أو ناقص %3 فى ديسمبر المقبل، هو هدف معقول رغم تنفيذ المزيد من خفض دعم الطاقة فى النصف الثانى من هذا العام، لكنه لم يستبعد المخاطر التضخمية استبعادًا كاملًا، مشيرًا إلى أن تحركات أسعار البترول عالميًّا هى العامل الرئيسى الذى سيعرِّض هذا الهدف للخطر.

ويرى «بشاى» أن خفض الدعم، فى النصف الثانى من العام، يلقي بتأثيرات مؤقتة على التضخم يمكن التعافى منها خلال 3 شهور، ومن ثم فإن تحقيق معدل تضخم فى حدود %13 أو أقل يعد أمرًا معقولًا فى إطار التوقيت الذى حدده البنك المركزى.

ولفت التقرير إلى أن التمويل النقدى من البنك المركزى- والذى بلغ %25 من المعروض النقدى M2- لسد العجز فى الميزانية، لم يعد من مصادر نمو هذا المعروض منذ أن تعهَّد وزير المالية بعدم اللجوء لهذا النوع من التمويل، علاوة على أن التحسينات المستمرة فى المالية العامة، من المتوقع أيضًا أن تقلص احتياجات تمويل الحكومة.

وأشار إلى احتمالية تحسن الجنيه مقابل الدولار فى الأجل القصير، لكنه اعتبر أن من مصلحة الحكومة الحفاظ على استقرار سعر الصرف فى الأجل الطويل؛ لضمان تدفق الاستثمارات ومحافظ الديون الأجنبية.

وعلى العكس من ذلك يجب أن يستمر الاستثمار المباشر قويًّا، ولا سيما مع التوقعات المتفائلة فى قطاع الطاقة، وأخيرًا ستستمر الحكومة في جني ثمار الدعم المالى الوفير من الاتفاقيات المتعددة وثنائية الأطراف.

وأوضح التقرير أن الفرق بين أسعار الفائدة الحقيقية ومعدل النمو المتوقع خلال السنة المالية المقبلة، والذى يبلغ حوالى %5.5، يجب أن يساعد بالتدريج فى خفض الدين المحلى كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى.

وأرجع التقرير ارتفاع متوسط معدل التضخم السنوى بأكثر من الضِّعف خلال السنة المالية 2016- 2017 ليصل إلى %23، مقارنة بـ%10 خلال السنة المالية السابقة وتسارع نمو المعروض النقدى M2 يرجع بدرجة كبيرة إلى ارتفاع أسعار الواردات، ولا سيما المنتجات الغذائية، علاوة على إصلاح دعم الطاقة، بالإضافة إلى العوامل النقدية، منها الزيادة فى التدفقات النقدية الأجنبية بالاقتصاد، وارتفاع التدفقات الاستثمارية من مستويات غير موجودة تقريبًا إلى حوالى 16 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، وحوالى 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية مع عودة السيولة النقدية الأجنبية فى النظام البنكى بعد توحيد أسعار الصرف الأجنبى.

وذكر أنه مع مراعاة استبعاد تأثير أسعار الصرف الأجنبى على مكونات العملة الأجنبية بالمعروض النقدى M2، فإن هذا المعروض صعد بمعدل نمو سنوى حوالى %24، مقارنة بمتوسط %18 خلال السنة المالية السابقة لتعويم الجنيه.

ورغم أن زيادة تدفقات العملة الأجنبية أسهمت فى تضخم المعروض النقدى M2، فإن الحكومة هى المصدر الرئيسى لهذا المعروض النقدى حتى أكتوبر الماضى.

ونوه بتراجع التضخم فى سعر المستهلك من حوالى %33 فى يوليو الماضى، إلى %13 فى مارس الماضى، وبلغ متوسط المعدل السنوى %26، واستمر المعروض النقدى فى الزيادة بمعدل سريع، كما ارتفعت مساهمة عمليات السوق المفتوحة بما يعادل %20 فى المعروض النقدى M2 خلال السنة المالية الماضية، من متوسط %7.8 فى السنة المالية -2015 2016.

وهبطت أسهم الدين الحكومى هبوطًا واضحًا منذ منتصف العام الماضى؛ بفضل انخفاض العجز المالى وإصدار سندات اليورو فى الأسواق الدولية، كما استمر فى نفس الوقت تحسين قوى فى سيولة العملة الأجنبية بالنظام البنكى ليزداد نمو المعروض النقدى M2 خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام إلى متوسط %1.7، مقارنة بمتوسط %1.8 خلال العام الماضى.

ولفت التقرير إلى محاولة البنك المركزى من خلال سياسة نقدية متشددة أن يكبح الارتفاع فى الإقراض ويوجه هدفه لتحقيق الاستقرار المالى، علاوة على استقرار الأسعار، وأسهم ذلك فى هبوط الإقراض المحلي بالقيمة الحقيقية بنسبة طفيفة فى البداية ثم ارتفع مع أواخر العام الماضى.

وكان النمو الحقيقى لإقراض القطاع الخاص بالعملة المحلية- والذى يعادل ثلثي إجمالى قروض القطاع الخاص- سلبيًّا بدءًا من نوفمبر 2016، وبدأ يتحول إلى نمو إيجابى بنسبة طفيفة فقط فى ديسمبر الماضى ليصبح حوالى %0.5 كمتوسط للعام الماضى كله.

وظل الإقراض لقطاعات الصناعة والخدمات موجبًا فى العام الماضى عند حوالى %5، وكان يستخدم أساسًا لتمويل نفقات رأس المال العامل، بينما انخفضت قروض المستهلكين بنسبة كبيرة بلغت حوالى %11.

ومع تحقيق خفض فى العجز المالى وتزايد الاعتماد على التمويل الخارجى توقفت المطالبات من الحكومة وهبطت بالفعل بحوالى %13.7 بالقيمة الحقيقية فى آخر العام الماضى.

وقال التقرير إنه من الصعب تقييم تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على طلب القروض؛ نظرًا لمعدل الاختراق البنكى المنخفض البالغ %15 فقط، لكن من المؤكد أن له تأثيرًا سلبيًّا على استثمار الشركات.