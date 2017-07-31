باريبا: مهمة السياسة النقدية ليست سهلة فى الأجل القصير

❐ استهداف عجز موازنة أقل من %10 مؤشر تفاؤلى فى ظل الفائدة المرتفعة \ خالد بدر الدين ومحمد سالمتوقع بنك BNP باريبا الفرنسى ارتفاع متوسط معدلات التضخم إلى %25 العام المالى الحالى، مقابل %23.7 عام 2016 - 2017، نتيجة سياسة تقليص الدعم، استمرار ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، والزيادة المحتملة فى الطل

❐ استهداف عجز موازنة أقل من %10 مؤشر تفاؤلى فى ظل الفائدة المرتفعة

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خالد بدر الدين ومحمد سالم

توقع بنك BNP باريبا الفرنسى ارتفاع متوسط معدلات التضخم إلى %25 العام المالى الحالى، مقابل %23.7 عام 2016 – 2017، نتيجة سياسة تقليص الدعم، استمرار ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، والزيادة المحتملة فى الطلب المحلى.

وقال البنك، فى تقرير له أمس، إن مهمة السياسة النقدية على الأجل القصير فى تعزيز السيولة المالية بالبنوك وخفض التضخم، لن تكون سهلة، وسط الإصلاحات الاقتصادية التى يجرى تنفيذها، خاصة أن الوضع المالى ما زال هشا مع ارتفاع أسعار الفائدة، وما تسببه من تأثيرات سلبية على خدمة الدين المحلى، وبالتالى على ديناميكية تدعيم الماليات العامة.

ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة المحلية ما يقرب من 700 نقطة أساس – 6 نقاط مئوية – منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، لتصل معدلات الإيداع والإقراض إلى %18.75 و%19.75 على التوالى.

ويرى البنك الفرنسى أن هناك 3 عوامل ساعدت على ظهور بوادر انتعاش الاقتصاد، أولها قرار تعويم الجنيه الذى أدى لزيادة السيولة من العملة الأجنبية وتعزيز النشاط، وثانيها تنفيذ الإصلاحات المالية الكبرى بدعم من مؤسسات المنح الدولية، مع وقف تدهور الماليات العامة، بينما يتناول العامل الثالث التعجيل بتطوير الإنتاج من مصادر الغاز الطبيعى، والذى سيؤدى إلى انكماش كبير فى العجز التجارى مع ضمان توفير المعروض من الطاقة اللازمة للبلاد، وإن كانت هذه الإصلاحات مكلفة جدا على الشعب الحكومة، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وبلغ إجمالى التدفقات النقدية فى البنوك المصرية حوالى 57 مليار دولار منذ قرار التعويم، مما ساعد على تحقيق تحسن واضح فى الاحتياطى النقدى الأجنبى بالبنك المركزى، ليصل فى نهاية يونيو إلى 31.3 مليار دولار، تغطى واردات سلع وخدمات لمدة 5.7 شهر، بالمقارنة مع احتياطى 15.5 مليار دولار، تغطى واردات سلع وخدمات 2.9 شهر فقط فى يونيو من العام الماضى، تبعا للتقرير.

وقال البنك إن المالية العامة للدولة شهدت تدهورًا واضحًا منذ 2011، حيث قفز العجز المالى إلى حوالى %12 من الناتج المحلى الإجمالى فى المتوسط خلال السنوات المالية 2011 – 2012 وحتى 2015 – 2016، مقابل %7.7 فقط السنوات المالية السابقة لها، وارتفعت فاتورة الأجور فى القطاعى الحكومى إلى حوالى %28 من الإيرادات، وكذلك دعم الطاقة والغذاء الذى بلغ النسبة نفسها، بينما بلغت حصة خدمة الدين حوالى %30.

ويرى «باريبا» أن هدف الحكومة خفض عجز الموازنة تحت مستوى %10 من الناتج المحلى خلال السنة المالية الحالية يعد «متفائلًا»، متوقعا أن يسجل %10.2 فى ظل ارتفاع الفائدة المحلية 200 نقطة أساس مؤخرا، والمتوقع أن تسفر عن تكلفة إضافية فى رسوم الفوائد الحكومية تصل إلى 40 مليار جنيه طوال العام، مع الأخذ فى الاعتبار توقع الحكومة الحصول على تمويلات أقل من سوق الدين العالمى فى السنة الحالية، تتراوح بين 4 – 5 مليارات دولار، مقابل 7 مليارات العام الماضى.

كما توقع انخفاض نسبة الدين العام إلى %94 من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية السنة المالية الحالية، مقابل %113 فى العام الماضى، بفضل نمو الناتج المحلى وسعى الحكومة لبيع حصص من الشركات العامة.

