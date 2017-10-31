بارونز كورت تضخ 15 مليار جنيه فى توسعات اليكس وست

المال ـ خاصأكد هشام أكرم، الرئيس التنفيذى لشركة «بارونز كورت سبورتس آند ليجر»، أنها متفاءلة جداً بمستقبل السوق العقارية فى مصر، ولديها خطة طموح لاستثمار ما يقرب من 15 مليار جنيه مصرى فى توسعات مشروعها العملاق «اليكس وست» الذى يبلغ إجمالى حجم استثماراته 50 مليارًا، وينفذ على

المال ـ خاص

أكد هشام أكرم، الرئيس التنفيذى لشركة «بارونز كورت سبورتس آند ليجر»، أنها متفاءلة جداً بمستقبل السوق العقارية فى مصر، ولديها خطة طموح لاستثمار ما يقرب من 15 مليار جنيه مصرى فى توسعات مشروعها العملاق «اليكس وست» الذى يبلغ إجمالى حجم استثماراته 50 مليارًا، وينفذ على مساحة

620 فدانًا، تشمل نحو 15 مليار جنيه فى المبانى والوحدات السكنية، وحوالى 10 مليارات فى الجزء التجارى والإدارى، الذى سيضم أشهر العلامات التجارية، ومكاتب إدارية، تشكل منطقة متكاملة الخدمات.

بالإضافة إلى 15 مليار جنيه فى المشروعات السياحية من فنادق مقام منها بالفعل راديسون بلو ٥ نجوم ملحق به قاعة مؤتمرات عملاقة تعد الأكبر على مستوى محافظة الإسكندرية، كما أن هناك 10 مليارات مخصصة لبناء أكبر مدينة طبية والعديد من العيادات المتخصصة والجامعات والمعاهد العملية الطبية.

وأشار أكرم إلى أن شركته تهتم بتحقيق تكامل فى الخدمات التى يحتاجها السكان الحاليون والمستقبليون فى مختلف مراحل المشروع، ولذلك ضخت 2 مليار جنيه لإقامة واحدة من المدارس العالمية Wel-lington وعدد من دور الحضانة، يجاورها نوادٍ، سيديرها أكبر الأسماء العالمية فى عالم الرياضة، وسيتم ضخ نصف مليون جنيه بها.

«مريوتس»

وأعلن الرئيس التنفيذى لبارونز أن الأيام المقبلة ستشهد تقديم آحدث مراحل مشروع «اليكس وست»، وهى «مريوتس» على مساحة 120 فدانا، روعيت بها تلبية احتياجات مختلف الشرائح، فهى الوحيدة من 3 مراحل التى توفر شققا سكنية راقية بمساحات تبدأ من 146 مترا حتى تناسب الشباب.

وستضم «مريوتس» 17 حيا سكنيا، تحتوى على 128 عمارة بأشكال معمارية مبهرة، يشارك بها أشهر بيوت الخبرة الهندسية العالمية، لضمان توفير كافة وسائل الراحة للسكان، بحيث تكون جميع الخدمات من مدارس ونواد وحضانات على بعد أمتار من العمارات السكنية، ويتم السير إليها عبرممرات مزينة بالخضرة.

وأكد أكرم أن العمل بدأ بالفعل فى التصميمات الهندسية، لتكون جاهزة للتسليم خلال 3 سنوات، وتم اطلاق اسم «تراينجل» على أول حى سكنى بها، وتشمل «مريوتس» 15 عمارة فيها تضم 338 شقة، بها الروح المصرية ولكن مُنفذة على مستوى عالمى.

وأوضح الرئيس التنفيذى لبارونز أن أليكس وست ليست مجرد وحدات سكنية، وإنما مشروع يقدم نماذج المدن الصغيرة المتكاملة الذكية، التى تتبع الاشتراطات من حيث المسافات بين الوحدات والمساحات الخضراء الكافية لتحقق كثافة سكانية منخفضة وراحة للسكان، وفى الوقت نفسه، يهدف إلى تخفيف الضغط السكانى عن قلب مدينة الإسكندرية ويمنح الهدوء والراحة للسكان.

وقال إن الشركة نجحت – منذ تعيينه فى منصبه قبل بضعة أشهر- فى جذب عدد من الكوادر الإدارية والفنية المحترفة، مؤكدا قدرة إدارتها على تحقيق رؤية الجمعية العمومية المستقبلية للمشروع، بإعتباره الوحيد المتكامل على الإطلاق فى محافظة الإسكندرية، به هذه الخدمات وبهذه المساحات.

المنطقة التجارية والإدراية

ولفت أكرم إلى أن محافظة بحجم الإسكندرية ونشاطها التجارى، تحتاج الى إقامة مزيد من التجمعات لمجتمع الأعمال المتزايد، وما هو موجود ليس كافياً، ومن ثم جاءت الحاجة لإنشاء المنطة التجارية والإدارية المُشار إليها، والتى تناسب جميع الاستخدامات، وتقام على مساحة 446 ألف متر مربع وتضم العديد من الشركات والمؤسسات، وأيضاً المحال التجارية لتخدم غرب الإسكندرية وتكون الأكبر خارج المدينة، والتى تم التخطيط لإقامتها على مساحة 350 ألف متر مربع، بإجمالى مسطح بنائى 600 ألف متر مربع تقريبًا، ومن المتوقع أن يتواجد بها شركات الشحن والتوكيلات البحرية والقنصليات.

وستقام هذه المنطقة فى قلب المشروع، وستشمل مساحة للمشاة، تضم محال وكافيهات ومطاعم وألعابا ترفيهية للأطفال ومجمع سينمات وسوقا تجارية، يمكن للمترددين عليها ركن سياراتهم فى جراحات خاصة متعددة الطوابق تحت الأرض لتحقيق الراحة للزائرين وتجنب الزحام فى المنطقة المحيطة.

مركز مؤتمرات بقلب المشروع

من ناحية أخرى أشار أكرم إلى قيام شركته بافتتاح واحد من أكبر مراكز المؤتمرات بالإسكندرية، فى قلب المشروع، ويقع على مساحة 16 ألف متر مربع، به 4 قاعات رئيسية و9 فرعية، مزودة بأحدث الأجهزة السمعية والبصرية والتجهيزات، ويتسع لاستضافة أكثر من 3 آلاف شخص.

وفيما يخص معدلات إنجاز المشروع، أكد الانتهاء من المرحلة الأولى أنطونيادس بإجمالى 520 فيلا مقامة على مساحة 530 ألف متر مربع بيعت جميعها بالكامل، وكذلك معظم المرحلة الثانية سانت كاترين بعدد 406 فيلات على مساحة 258 ألف متر مربع وبيعت لتسلم فى 2018، ولذلك كان من الضرورى إطلاق مرحلة جديدة “مريوتس”، التى توفر شققا بمساحات مختلفة، حتى يكون هناك تنوع فى الوحدات السكنية بالمشروع.

امتداد طبيعى لغرب الإسكندرية

واعتبر أكرم أن أليكس وست هو الامتداد الطبيعى غربا لمدينة الإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، النابضة بالحياة والحراك التجارى والعمرانى، ويعد أكبر مشروع عقارى فى المحافظة، والوحيد المتكامل بها، وتتم إقامته فى هذه المنطقة الإستراتيجية بجانب مطار برج العرب وملتقى شبكة الطريق الصحراوى بالساحل الشمالى، وتتطلع الشركة من خلاله، لإحداث نقلة نوعية فى التنمية العقارية فى الإسكندرية، تلبى احتياجات المجتمع السكندرى من السكن والعمل والترفيه فى آن واحد، ليقدم لقاطنيه، فرصة امتلاك سكن راق، والاستمتاع بسواحل البحر الأبيض المتوسط بعيدًا عن زحمة المدينة.

2018 الأفضل

وتوقع الرئيس التنفيذى لشركة بارونز، أن يسود الاستقرار فى السوق العقارية فى الفترة المتبقية من العام الحالى، وفى المقابل، سيكون عام 2018 هو الأفضل فى التنمية العمرانية، وذلك بفضل زخم كبير سيشهده القطاع العقارى، بفضل المشترين الراغبين فى الانتقال إلى التجمعات السكنية ذات الثقة، كما أن الإصلاحات الحكومية وما يصاحبها من تحقيق قيمة عادلة للجنيه سوف يكون لها أثر إيجابى على المدى الطويل، وكذلك اهتمام الحكومة البالغ، بتنمية المحافظات وخلق فرص استثمارية بها، تشمل إقامة مدن جديدة والتوسع عمرانيًا، ما يؤكد على مستقبل القطاع الواعد فى مصر.

وكشف أن «بارونز» لديها رؤية تشمل المشاركة فى عدد من المشروعات التى من شأنها دعم الاقتصاد الوطنى، والعمل على تخطى التحديات السوقية بآليات جديدة ومبتكرة، من خلال إستراتيجية تركز على الالتزام بإنهاء مراحل المشروع كافة، بناء على خطة زمنية محددة طبقا لأعلى مستويات التنفيذ، وخدمة العملاء الحاليين والمستقبليين للوفاء بجميع الالتزامات تجاههم.

تسوية شاملة معتمدة

وأخيرًا، شدد هشام أكرم على أن «بارونز كورت سبورتس آند ليجر» هى المالكة الوحيدة لمشروع أليكس وست وأرضه البالغ مساحتها 620 فدانًا، وليس هناك أى نزاع قانونى عليها أو مرافقها، ويرجع الفضل فى ذلك، للتعاون الدائم مع المحافظة والمحليات، والذى أثمر عن توقيع الشركة اتفاق تسوية شاملة معتمدًا من مجلس الوزراء.