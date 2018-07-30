باركود لأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة.

الصاوي أحمد:



أعلنت وزارة الزراعة، أنه ولأول مرة سوف يصدر تراخيص تشغيل جميع أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مصحوباً بلوحة عليها Bar Code باركود – يحمل بيانات النشاط أو المشروع والذى يسهل من خلاله المتابعة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلهما بالمحافظات المختلفة.

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة في تصريحات صحفية اليوم، أهمية الباركود في ربط بياناته مع مركز المعلومات في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة حتى يتسنى تحليل البيانات وتدقيق الإحصائيات وسهولة وتدعيم إتخاذ القرارات السليمة فى الأوقات المناسبة.

وفى سياق متصل أكدت د منى محرز – نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة في بيان لوزارة الزراعة على ضرورة وأهمية رفع إحداثيات الموقع عند إجراء المعاينات اللازمة لإصدار تراخيص تشغيل كافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية بإستخدام الـ GPS.

وشدد د. عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على التحقق والتدقيق من البيانات المتعلقة بجميع أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، والتى يسهل معها مواجهة المشكلات بشكل فورى ووضع حلولها العلمية والعملية السليمة.