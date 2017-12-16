باركودا وناجل تتقدمان في مسابقة أسماك بالغردقة

أمانى العزازى اختتمت فعاليات بطولة كأس الاتحاد المصري لصيد الأسماك بعد ٣ أيام في عرض البحر بمدينة الغردقة. وسط منافسة قوية تمكنت خلالها الفرق المشاركة من تحقيق أرقاما قياسية من حيث أوزان الاسماك التي تم اصطيادها. وتمكن فريق نادي المعادي من اصطياد أكبر الأسماك وزنا من نوع باركودا تعدت ٢١ كيلو

أمانى العزازى

اختتمت فعاليات بطولة كأس الاتحاد المصري لصيد الأسماك بعد ٣ أيام في عرض البحر بمدينة الغردقة. وسط منافسة قوية تمكنت خلالها الفرق المشاركة من تحقيق أرقاما قياسية من حيث أوزان الاسماك التي تم اصطيادها.

وتمكن فريق نادي المعادي من اصطياد أكبر الأسماك وزنا من نوع باركودا تعدت ٢١ كيلو بينما تمكن خالد قداح من صيد أكبر سمكة ناجل أحد أبرز أسماك البحر الأحمر وبلغت ١٦ كيلو جرام.

وأعلنت الفرق المشاركة تبرعها بأغلب الأسماك التي تم صيدها لمشروع محافظة البحر الأحمر لتجهيز وجبات ساخنة لأطفال المدارس بالتعاون مع بنك الطعام وتسلم القائمين على المشروع بالمحافظة كميات كبيرة من الأسماك التي تم صيدها.

