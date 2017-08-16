باركليز يعتزم إغلاق 54 فرعا هذا العام

وكالات- خالد بدر الدينيعتزم بنك باركليز البريطانى إغلاق حوالى 54 فرعا مع نهاية العام الجارى، وفق ما نقلته وكالة رويترز. وذكرت وكالة رويترز إن باركليز وغيره من البنوك البريطانية يقللون حاليا شبكة فروعهم لخفض التكاليف مع اتجاه العملاء لاستخدام الموبايلات فى الخدمات البنكية غير أن باركليز مازا

وكالات- خالد بدر الدين

يعتزم بنك باركليز البريطانى إغلاق حوالى 54 فرعا مع نهاية العام الجارى، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وذكرت وكالة رويترز إن باركليز وغيره من البنوك البريطانية يقللون حاليا شبكة فروعهم لخفض التكاليف مع اتجاه العملاء لاستخدام الموبايلات فى الخدمات البنكية غير أن باركليز مازال لديه حوالى 1300 فرعا منتشرة فى أنحاء بريطانيا .

وأكد بنك باركليو على إن إغلاق فروعه لن يؤدى إلى تسريح العاملين فيها و إنما سيتم إعادة توزيعهم على الفروع المفتوحة لأنهم يتمتعون بخبرات بنكية قوية .

وكان العديد من البنوك البريطانية أعلنت هذا العام عن عزمها إغلاق بعض فروعها ومنها بنك RBS الذى أكد فى مارس الماضى عن إغلاق 180 فرعا فى بريطانيا و أيرلندا وكذلك المجموعة البنكية لويدز جروب أعلنت فى أبريل الماضى عن التخطيط لإغلاق 100 فرعا من شبكته البالغة 2000 بنكا بينما قال بنك HSBC إنه يعتزم إغلاق 117 بنكا خلال العام الجارى.